武漢肺炎》觀光局：已協助觀光業融資貸款逾3.9億

2020-03-17 21:36:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局針對觀光產業祭出32億元的紓困方案，觀光局今天表示，針對配合政策提前離境的中國旅遊團所衍生的損失，截至3月16日止，已核定撥付42團次，核撥率已超過7成，預計於3月31日前全數核撥完畢。至於協助融資貸款及利息補貼，已有43件申貸成功，貸款金額為3.9億元。

32億元的觀光紓困方案，包含營運損失救濟面的「旅行業接待大陸旅行團提前離境補助措施」、「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」及營運支持面的「協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼」。

觀光局今晚發布新聞稿說明辦理進度，「因應防疫執行旅行業接待大陸觀光團提前離境補助」項目，2月29日已截止申請，共有24家旅行社、58團次提出申請，截至3月16日止，已核定撥付42團次，核撥率已超過7成，預計於3月31日前全數核撥完畢。

「旅行業停止出入團補助」項目，已受理278家旅行社提出1044團申請；「入境旅行社紓困補助」項目，已受理44家旅行社提出292團申請；「協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼」項目，已有43件申貸成功案件，融資貸款金額總計3億9650萬元。

觀光局表示，為讓各銀行能積極協助觀光產業，除了在3月4日邀集旅行業、旅館業及觀光遊樂業辦理說明會，並在3月6日再次發文金管會及銀行公會強調政府雨天不收傘的精神，盼各銀行能積極協助各貸款申請案件。有取得融資需求的觀光產業，皆可向各金融機構授信窗口申辦。

觀光局說明，有關觀光產業紓困方案各項要點、申請表格及詢問窗口，業者可至交通部觀光局行政資訊網「因應COVID-19（武漢肺炎）觀光產業紓困、復甦與振興方案」專區查詢下載，網址如下：觀光產業紓困方案

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