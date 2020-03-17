為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

武漢肺炎》觀光局：已協助觀光業融資貸款逾3.9億

2020-03-17 21:36:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局針對觀光產業祭出32億元的紓困方案，觀光局今天表示，針對配合政策提前離境的中國旅遊團所衍生的損失，截至3月16日止，已核定撥付42團次，核撥率已超過7成，預計於3月31日前全數核撥完畢。至於協助融資貸款及利息補貼，已有43件申貸成功，貸款金額為3.9億元。

32億元的觀光紓困方案，包含營運損失救濟面的「旅行業接待大陸旅行團提前離境補助措施」、「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」及營運支持面的「協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼」。

觀光局今晚發布新聞稿說明辦理進度，「因應防疫執行旅行業接待大陸觀光團提前離境補助」項目，2月29日已截止申請，共有24家旅行社、58團次提出申請，截至3月16日止，已核定撥付42團次，核撥率已超過7成，預計於3月31日前全數核撥完畢。

「旅行業停止出入團補助」項目，已受理278家旅行社提出1044團申請；「入境旅行社紓困補助」項目，已受理44家旅行社提出292團申請；「協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼」項目，已有43件申貸成功案件，融資貸款金額總計3億9650萬元。

觀光局表示，為讓各銀行能積極協助觀光產業，除了在3月4日邀集旅行業、旅館業及觀光遊樂業辦理說明會，並在3月6日再次發文金管會及銀行公會強調政府雨天不收傘的精神，盼各銀行能積極協助各貸款申請案件。有取得融資需求的觀光產業，皆可向各金融機構授信窗口申辦。

觀光局說明，有關觀光產業紓困方案各項要點、申請表格及詢問窗口，業者可至交通部觀光局行政資訊網「因應COVID-19（武漢肺炎）觀光產業紓困、復甦與振興方案」專區查詢下載，網址如下：觀光產業紓困方案

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
挺觀光旅遊業 屏東海生館推2人夜宿「送全年入館」
2020-03-17 21:11

挺觀光旅遊業 屏東海生館推2人夜宿「送全年入館」
高中職以下取消出團 雄獅旅遊：扣除必要規費後退款
2020-03-16 18:29

高中職以下取消出團 雄獅旅遊：扣除必要規費後退款
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
疫情衝擊業者嘆 商總：紓困優先挹注內需產業
2020-03-16 15:50

疫情衝擊業者嘆 商總：紓困優先挹注內需產業
政府召業者喝「救內需咖啡」 商總：應超前部署再投200億
2020-03-16 15:03

政府召業者喝「救內需咖啡」 商總：應超前部署再投200億
武漢肺炎衝擊旅遊業 台東旅店業者縮簡工時及人事度難關
2020-03-16 14:41

武漢肺炎衝擊旅遊業 台東旅店業者縮簡工時及人事度難關
臺北市今日熱門
2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-11 11:14

包機幕後...中方一度不准台人穿防護衣 臨時再塞30人被拒

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播