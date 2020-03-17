林務局推106種園藝、景觀原生植物名單

農委會林務局今日發布106種原生森林植物名錄，圖為台灣假黃楊。（林務局提供）

2020-03-17 21:27:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會林務局今（17）日發布106種原生森林植物名錄，希望民眾和政府機關面臨園藝及景觀應用需求時能多加參考採用。林務局長表示，未來還會陸續盤點和公佈適合景觀種植的台灣原生森林植物，或是具有經濟價值的蜜源植物。

林務局表示，為發掘台灣森林植物的多元永續價值，於107年底委託中興大學研究團隊，盤點台灣森林中具有園藝、景觀、蜜源及保健等潛力的各類植物，且陸續在國有林區內展開採種、育苗等工作，期望透過推廣栽植，減少對外來種的使用。

林務局局長林華慶指出，台灣森林的物種多樣性極為豐富，不論是喬木、灌木或地被植物，潛藏許多具有園藝、景觀、甚至醫療保健潛力的物種，但是以往一直沒有進行系統性的盤點與應用推廣。

林華慶指出，由於原生植物在本土環境長期演化，具有較好的環境適應性、較佳的生態效益、與易於管理維護等優良的栽培特性，希望能透過都會栽植，營造原生植物綠地。

林務局指出，這些適用於園藝、景觀的原生植物名單，包含台灣假黃楊、苗栗紫金牛、天料木等共106種，除了各具不同特色、外型美觀，且多有耐陰、耐旱等特質，適合用於盆栽、庭園、都市綠美化等。

林務局表示，後續也會將這份原生森林植物名錄函送行政院公共工程委員會與內政部營建署，增補公共工程常用植栽手冊內的原生植物名錄，作為公共工程植栽規劃設計的指引；也會函送交通部、教育部、觀光局、各縣市政府等常有植栽工程需求政府機關，作為景觀植栽工程發包的參考資訊，也歡迎民間建案多加採用。#

農委會林務局今日發布106種原生森林植物名錄，圖為苗栗紫金牛。（林務局提供）

林務局與業界代表簽署備忘錄，共同推動台灣森林植物做為園藝、景觀應用。（林務局提供）

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