武漢肺炎》台灣大學：23日起暫停百人以上活動集會

台灣大學今宣布，23日起暫停百人以上活動及聚會，目前百人以上課程實施遠距教學，不排除將來連50人課程也要跟進。（資料照，記者羅沛德攝）

2020-03-17 20:59:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕因中國武漢肺炎疫情侵襲，大學也不斷推出防疫措施，今傍晚台灣大學課外活動指導組宣布，因應肺炎疫情變化，將從23日起暫停百人以上活動及聚會，包含「擺週活動」；教務長丁詩同也透露，將針對疫情研議遠距教學，目前百人以上課程實施，不排除將來連50人課程也要跟進。

台大公告，根據校級防疫小組第八次會議附帶決議，將自23日起到4月30日以前，暫停100人以上的活動或集會，100人以下之活動，亦應嚴格遵守防疫相關措施，而除了上課與校隊訓練外，4月底前體育館設施暫停開放，會員權益延長，5月在看疫情發展而定。

台大指出，若有社團因活動暫停，可提出相關經費補助方案，也提供「擺週活動」（社團擺攤）的紓困等，讓學生提前購買的物資，可獲經費補貼，也強烈建議校外人士暫時不要參與各項社團活動等。

台大教務長丁詩同則說，日前已向校內教師預告，將有機會實施遠距教學，開學前也提供相關訓練，目前幫全校2500名教師設好同步遠距教學的帳號，線上平台也能上傳上課影音，目前將推動100人以上大型課程改採線上遠距，但未來視疫情變化，也許50人以上也要做，期中評量則不一定要群聚考試，可採報告，或學以前有教授出考卷讓學生帶回家寫等。

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台灣大學今傍晚宣布，因應肺炎疫情，從23日起暫停百人以上大型活動或集會，直到4月底。（記者吳柏軒翻攝）

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