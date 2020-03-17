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武漢肺炎》亞洲、歐美旅遊警示提升 可樂旅遊取消出團至4/30

旅遊疫情提升，旅遊業者暫停出國團體行程。（資料照）

旅遊疫情提升，旅遊業者暫停出國團體行程。（資料照）

2020-03-17 20:57:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日一口氣將亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），可樂旅遊表示，目前約有16團，240人（含領隊）在上述地區觀光，將立即通知旅客疫情新規定，並協助處理更改班機事宜。

可樂旅遊表示，其他未出發旅客，全數將取消至3月31日前未出發的團體行程；另港澳、中國、歐洲、美加、韓國、關島等地取消至4月30日前。相關退費事宜將依政府規定配合辦理。

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