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身心障礙者輔具補助 申請時間將省一半

台北市議員吳沛憶接獲民眾陳情後，向社會局提出建議，要求將流程簡化。（取自吳沛憶臉書）

台北市議員吳沛憶接獲民眾陳情後，向社會局提出建議，要求將流程簡化。（取自吳沛憶臉書）

2020-03-17 19:32:02

〔記者楊心慧／台北報導〕身心障礙者、老人可向台北市社會局申請輔具補助，不過前置作業繁複，民眾需要跑「評估中心、區公所、店家」三處，申請時間長，往往收到補助款時，需花兩至三個月時間，台北市議員吳沛憶接獲民眾陳情後，向社會局提出建議，要求將流程簡化，如今台北市社會局也提出改善，將系統籌備完成，目前正在測試階段，預計三個月後可正式上線，未來民眾申請補助，流程精簡，更節省一半時間。

社會局身障科科長林玟漪表示，可申請的輔具包括身障輔具和長照輔具，以往民眾需跑區公所、社會局、輔具中心、輔具商店等多處，從申請到領到補助款需要二到三個月，未來則採線上系統申請，統一透過台北市社會局設計的線上系統，直接在網路上做申請，民眾同時也能查詢申請進度。

林玟漪說，考量到身心障礙者、老人可能較不熟悉電腦，開放親屬人代為申請，流程精簡，能節省一半時間，目前系統已進入測試階段，預計三個月後可正式上線。

吳沛憶表示，民眾先前要申請輔具補助，需前往指定的輔具中心評估，待兩週後才有結果，民眾還要拿著評估單至區公所申請審核，等審核通過才能前往店家購買輔具，最後憑收據回區公所核銷，大約需兩個多月才能跑完所有流程。

吳沛憶指出，整個前置作業設計對身障朋友負擔很大，非常不友善，因此她向社會局提出改變建議，盼縮短申請流程，包含由輔具中心直送評估結果，替民眾省下跑區公所的時間、請社會局與特約店家簽約，民眾能以扣除補助後的價格，直接購買輔具，如今社會局精簡身障輔具補助流程，採線上申請，省時又省力。

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