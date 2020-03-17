抗議都無解 社子島自救會將向柯媽媽陳情

社子島開發案爭議不斷，圖為今年2月社子島自救會抗議畫面。（資料照，記者郭安家攝）

2020-03-17 19:20:54

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲力推社子島開發案，卻屢被社子島自救會抨擊不與民溝通，開發計畫毀壞在地9大聚落，居民要背債逾千萬元才可購買開發後的專案住宅，自救會至台北市政府前抗議數次未果，本月22周日將破天荒前往柯文哲新竹老家，要向柯媽媽何瑞英陳情，也希望何到社子島，了解居民對柯政的恐懼。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，北市府對於社子島開發計畫都有相關權責單位，與居民長期溝通協調，聆聽各種不同的在地聲音，然而，該計劃由府內權責單位全權處理，盼欲表達意見時應循正軌聯繫窗口，才能真正解決問題。

自救會表示，大家希望和柯市長直接面對面談話，但是柯從來都沒有給他們機會，儘管柯媽媽都不認識他們，但還是冒昧求見，相信柯媽媽的睿智英明和慈祥，必能洞見社子島開發的危險；想找柯媽媽來「救苦救難」。

自救會表示，柯市長想在社子島蓋了9.6公尺的堤防，將土地填高2至4公尺，認為這樣子社子島既居民可以過更好的生活，但他們原本有170公頃農地，未來只會有2.45公頃，且古厝、宮廟都要拆遷，反讓居民擔心受怕，因柯身邊的人都在給他「歹主意」；2年來不斷陳情抗議，但沒辦法阻擋。

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