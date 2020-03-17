武漢肺炎》無視疫情嚴峻 國防部報告：中共未停止對台軍事施壓

儘管武漢肺炎疫情嚴峻，中國解放軍仍持續對我國施壓，不斷派軍機擾台。圖為我國F-16戰機（下）嚴密監控中共「轟六」轟炸機（上）。（資料照，國防部提供）

2020-03-17 19:04:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕武漢肺炎持續全球肆虐，中國解放軍卻持續對我國施壓。根據國防部送抵立法院的業務報告內容指出，中共年初至今雖遭逢嚴重疫情，仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速高新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。

武漢肺炎疫情爆發以來，共軍軍機至少有4次擾台，除了昨晚的「殲11」戰鬥機及「空警500」預警機接近我國西南方防空識別區，共軍2月9日「殲11」戰鬥機、「轟六」轟炸機及「空警500」預警機繞行巴士海峽、西太平洋及宮古海峽；2月10日「殲11」戰鬥機由澎湖西南方跨越台灣海峽中線，甚至曾開啟系統鎖定我國派往攔截的F-16戰機；共軍接著在2月28日派出「轟六」轟炸機出海演訓，甚至一度進入我國西南海域防空識別區。

國防部長嚴德發週四（19日）將赴立法院外交及國防委員會業務報告，對於中國軍力發展與動態部分，報告內容指出，現階段中共依國防和軍隊現代化建設目標，自軍改後持續驗證各戰區聯指聯訓成效，除從事年度例行訓練，完成殲20戰機、「山東號」航艦等新型武器裝備研製及撥交外，並藉「僭政」70周年閱兵展現高強度新型戰力與軍事現代化建設成果。

這份報告指出，中共對台軍事整備方面，除在東南沿海實施針對性軍演，強化聯合登陸作戰能力，並藉航艦航經台海及機、艦台海戰鬥巡邏等活動，加大對我軍事恫嚇力度。中共年初至今雖遭逢嚴重疫情，仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速高新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。

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