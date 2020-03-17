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首頁　>　臺北市

長榮航空︰員工可申請無薪「專案事假」 每月最多14天

長榮航空今也宣布，即日起增設台灣地區員工「專案事假」申請，不給薪、每月最多可申請14天。（業者提供）

長榮航空今也宣布，即日起增設台灣地區員工「專案事假」申請，不給薪、每月最多可申請14天。（業者提供）

2020-03-17 18:30:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心今再宣布亞洲、東歐共20國及美國3州的旅遊疫情警示提升至第三級，重創交通旅遊業。繼中華航空開放員工勾選無薪特別事假，長榮航空今也宣布，即日起增設台灣地區員工「專案事假」申請，不給薪、每月最多可申請14天，同時放寬「留職停薪」申請規定，以撙節公司營運成本，同時滿足員工自主防疫、照顧或其他個人需求；海外地區員工則依當地法令規定辦理。

長榮航空表示，受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情全球快速蔓延之影響，航班持續大幅縮減，衝擊營收甚鉅，因此除鼓勵員工休假。

長榮航空表示，專案事假不列入考評及服務年資繼續累計，且不與其他差假併計，也不會影響相關福利權益，員工可依個人需求事前提出，但每月不得超過14天，目前暫定規劃至5月底，後續將視疫情狀況提前結束或延期；留職停薪則不限事由均可提出，每次申請至少1個月以上。

長榮航空強調，無論是專案事假或是留職停薪，均需由部門主管依業務及人力狀況核定，沒有任何強迫性，公司仍持續鼓勵同仁多安排休假。值此營運艱困時期，懇切期許同仁能與公司共同攜手度過難關。

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