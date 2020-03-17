為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

在電子遊戲裡「翻牆」！巧破極權國家言論審查

2020-03-18 10:00:00

〔記者羅元皇／綜合報導〕致力保護記者免受迫害，並推進新聞自由的「無國界記者」國際非政府組織，於3月12日「世界反對網路審查日」，向全球開放一棟位於遊戲Minecraft《當個創世神》中的虛擬圖書館「反審查圖書館」，當中收錄多國因受到審查而被封殺的報導。

這間虛擬圖書館由無國界記者與英國遊戲工作室BlockWorks合力完成，目前收錄俄羅斯、越南、埃及、墨西哥與沙烏地阿拉伯被封殺的報導，而撰文記者有的已被流放、監禁、甚至殺害。雖然這些國家無法透過網路來搜尋被封鎖的訊息，卻可毫無阻礙藉由玩該款遊戲，拜訪這棟遊戲中的虛擬圖書館，即可避開網路審查而得以閱覽相關資訊。

無國界記者指出，雖然言論審查讓極權國家的青年無法接收到獨立客觀的報導，容易受到政府系統性的操控，但他們和其他國家的青年一樣，喜歡玩電子遊戲。透過這款可說是全球最受歡迎的電腦遊戲之一，青年們可以獲取到原本接觸不到的訊息，讓虛擬圖書館不僅是記者們的避風港，更是將資訊傳遞流通的樞紐。

Minecraft「反審查圖書館」地圖1.14.4下載：
https://uncensoredlibrary.com/

Minecraft「反審查圖書館」地圖1.14.4伺服器位址：
visit.uncensoredlibrary.com

位於圖書館中央的萬國旗大廳，在11點鐘方向可以看到中華民國國旗，8點鐘方向則是薩摩亞國旗。（無國界記者授權）

位於圖書館中央的萬國旗大廳，在11點鐘方向可以看到中華民國國旗，8點鐘方向則是薩摩亞國旗。（無國界記者授權）

授權資訊：

原始影片：
https://www.youtube.com/watch?v=EBI7-pL52GY
https://www.youtube.com/watch?v=JW5X9yznNJg

音樂：
https://soundcloud.com/user-515199...

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
越南異議部落客遭處10年徒刑 罪名是非法土地交易
2020-03-10 22:57

越南異議部落客遭處10年徒刑 罪名是非法土地交易
中國網友在遊戲中建「火神山醫院」 網評：蓋出監獄還沾沾自喜
2020-02-10 15:00

中國網友在遊戲中建「火神山醫院」 網評：蓋出監獄還沾沾自喜
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
中國強制考核媒體「習思想」 無國界記者譴責為黨服務
2019-09-26 10:45

中國強制考核媒體「習思想」 無國界記者譴責為黨服務
無國界記者籲：聯合國應發採訪證給台灣媒體
2019-04-08 18:49

無國界記者籲：聯合國應發採訪證給台灣媒體
沙國記者遭殺害肢解 土國聲稱有錄音檔可證實
2018-10-12 19:12

沙國記者遭殺害肢解 土國聲稱有錄音檔可證實
臺北市今日熱門
2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-11 11:14

包機幕後...中方一度不准台人穿防護衣 臨時再塞30人被拒

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播