在電子遊戲裡「翻牆」！巧破極權國家言論審查

2020-03-18 10:00:00

〔記者羅元皇／綜合報導〕致力保護記者免受迫害，並推進新聞自由的「無國界記者」國際非政府組織，於3月12日「世界反對網路審查日」，向全球開放一棟位於遊戲Minecraft《當個創世神》中的虛擬圖書館「反審查圖書館」，當中收錄多國因受到審查而被封殺的報導。

這間虛擬圖書館由無國界記者與英國遊戲工作室BlockWorks合力完成，目前收錄俄羅斯、越南、埃及、墨西哥與沙烏地阿拉伯被封殺的報導，而撰文記者有的已被流放、監禁、甚至殺害。雖然這些國家無法透過網路來搜尋被封鎖的訊息，卻可毫無阻礙藉由玩該款遊戲，拜訪這棟遊戲中的虛擬圖書館，即可避開網路審查而得以閱覽相關資訊。

無國界記者指出，雖然言論審查讓極權國家的青年無法接收到獨立客觀的報導，容易受到政府系統性的操控，但他們和其他國家的青年一樣，喜歡玩電子遊戲。透過這款可說是全球最受歡迎的電腦遊戲之一，青年們可以獲取到原本接觸不到的訊息，讓虛擬圖書館不僅是記者們的避風港，更是將資訊傳遞流通的樞紐。

Minecraft「反審查圖書館」地圖1.14.4下載：

https://uncensoredlibrary.com/

Minecraft「反審查圖書館」地圖1.14.4伺服器位址：

visit.uncensoredlibrary.com

授權資訊：

原始影片：

https://www.youtube.com/watch?v=EBI7-pL52GY

https://www.youtube.com/watch?v=JW5X9yznNJg

音樂：

https://soundcloud.com/user-515199...





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