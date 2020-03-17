佛系防疫》英國防疫「自動」產生免疫力？ 醫生：恐會先死幾十萬人

胸腔重症醫生蘇一峰不認同英國政府的防疫作為。（記者楊劼恩攝）

2020-03-17 19:13:22

〔記者楊劼恩／台北報導〕武漢肺炎肆虐歐洲，確診人數直線上升，而英國竟採取不檢測、輕症不治療的「佛系防疫」，日前英國首相強生更宣布：「讓六成民眾感染，就能產生群體免疫力」還請民眾「做好失去親人的準備」，讓人民深感害怕。

其實在英國看醫生是免費的，醫療費會從稅收費，因此光是看醫生就要等候非常久的時間，在英國生活5年的台灣人Ariel表示：「之前跌倒頭破了需要做一些治療，然後他就要我等大概7、8個小時，有聽說有人等急診，然後等到死掉也有。」不像台灣口罩實名制，英國的口罩進貨少，而且一進貨就會被買光，Ariel表示：「現在的話一個口罩1英鎊左右，1英鎊大概40、50台幣吧，但是戴口罩的話，還是沒看到有什麼人戴口罩，幾乎會戴口罩的都是亞洲人居多。」

英國人對於防疫不是很在乎，因為文化的關係，大家幾乎不戴口罩，而且咳嗽也不會遮嘴，Ariel表示：「因為歐洲人咳嗽是完全不遮的，他們是直接大咳特咳，然後又不戴口罩，所以這邊的媽媽們都很害怕，有人在咳嗽的話，我們就會立馬換別的座位。」

而對於英國政府對於疫情採取「大部分民眾感染就能產生抵抗力」的政策，胸腔重症醫生蘇一峰則持不同意見：「這樣做有很大風險，產生群體免疫力感染的時候，首先要感染很多人到六七成的人，那這些人的死亡率大概是1%～5%，裡面大部分都老人家，英國首先要死個十幾、二三十萬人才行。」

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