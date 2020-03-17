北市華西街火警共釀6死 男住戶搶救66小時回天乏術

華西街火警釀6死。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2020-03-17 13:05:03

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市華西街26巷內的一處老舊公寓，本月14日清晨發生火警，這場惡火造成5名住戶當天因為吸入過多濃煙嗆傷身亡。不幸的是，當天也因吸入濃煙嗆傷窒息的65歲黃姓男子，送醫搶救66小時後，仍在今天凌晨回天乏術，整起火警共造成6死悲劇。

台北市消防局在本月14日清晨清晨6點多獲報，該棟公寓外牆冒出火星，不久一樓全面燃燒，停放騎樓的機車、攤位盡毀，並波及違停轎車。消防人車趕抵，確認11號1樓「牽手軒茶室」、9號1樓的熱炒餐廳無人待救，消防員從1樓大門處佈水線掩護，進入樓層撲救及搜尋，陸續自2、3、4樓抬出9名被濃煙嗆昏的男女，分送台大等醫院救治。

其中69歲簡姓婦人、50歲邱姓男子、47歲張姓男子、51歲張姓男子和45呂姓歲男子都因吸入濃煙嗆傷窒息，送醫後宣告不治。65歲黃姓男子也因濃煙嗆傷窒息，他送醫急救後一度恢復心跳，但意識模糊、情況不樂觀，想不到黃沒能逃過死劫，在今天凌晨0點20分左右也撒手人寰。

警方說，火災當天身亡的5名死者，目前已經完成相驗程序；第6名黃姓男子身亡，將擇期盡速相驗。

據了解，這起火災起火點位在11號民宅1樓，起火原因經消防員粗判，可能是電線或電線老舊引起走火，火警初步排除有人為因素，詳細起火原因仍有待消防局火場調查人員進一步釐清。

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