網友發文指控貪污 蘇嘉全由日返台親出庭

發文網友黃文彥認為政治人物可開記者會澄清，而不是透過告他來抑制發言。（記者溫于德攝）

2020-03-17 13:01:02

〔記者溫于德／台北報導〕網友黃文彥去年選舉期間在臉書發文指控蘇嘉全擔任屏東縣長期間貪污情形，蘇認為不實，對黃及回應的吳姓網友提起民事告訴。台北地院今首度開庭，蘇親自出庭強調，從政34年來，最自豪的是從未被起訴或判刑過，名譽卻被不認識的黃污衊，故特別從日本返回台灣，就為見見黃是何許人也。

全案源於黃文彥去年10月17日上網發文指：「我親戚要遴選校長直接找人來家裡要錢實在有夠無恥！」蘇嘉全經他人告知，認定黃男發文與吳姓網友回文指摘對象是他，故向2人索賠60萬並登報與上臉書道歉。

稍早開庭時，由於蘇嘉全委任律師許惠峰堅持要登報黃文彥公開道歉，故黃男回應，「許律師您從美國返台，您也知道美國的情況是，當民眾對政治人物批判或污衊時，政治人物不會對民眾提告，這是基本常識，因為在社會上，雙方有非常不對等的資源可運用，政治人物面對疑慮通常有更好的方式解決。」

許惠峰認為，黃男誤會「言論自由」的意思，「言論自由」必須奠基在事實基礎上，而非毫無根據的捏造，觀察黃男在臉書所言，已非言論自由範疇，形同散布假新聞。

蘇嘉全接著說，他從29歲從政至今，所有行為均可受公評，從來沒有人像黃男這樣明確污衊他的操守，而操守不分貧富貴賤，或許政治人物在政策上的決定可受公評，但污衊或質疑一個人的操守時，就必須慎重，若依黃男邏輯，是否我們可以隨便捏造一個人強暴？前總統馬英九會到法院告名嘴也是同樣情況。

蘇嘉全強調，他根本不認識黃男，且他也是人生父母養，人不可以沒有證據就污衊他人，故他聲請傳喚黃男口中那位遴選校長的親戚。

黃男回應，他2005年在台北醫學大學擔任學生會長時見過蘇嘉全，當下2人討論關於警政監視器設置問題，故可以支持他並未說謊，2人確實見過面，且在蘇嘉全擔任縣長時，他只有10幾歲，在那麼小的年紀，他聽過長輩討論過蘇有貪污情形，但他不會對蘇提告，後來是依照個人記憶發文。

蘇嘉全見狀反駁跟黃男很熟，且與律師許惠峰共同聲請傳喚黃男口中的親戚，許惠峰另批黃男「無恥」，且為求證黃男真的是第一線防疫人員，請求法官查明。

黃男隨後遞出公司名片並解釋公司專門提供消毒設備，至於所謂親戚是他的大舅，但他忘記大舅名字、聯絡方式，也不確定大舅死活，但庭後會詢問母親後陳報。

法官庭末諭知5月12日再開。

蘇嘉全庭後未受訪。黃男受訪認為政治人物可開記者會澄清，而不是透過告他來抑制發言。

前立法院長、前屏東縣長蘇嘉全庭後未受訪。（記者溫于德攝）

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