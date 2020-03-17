王浩宇爆張益贍疑受導演轎車涉貪 北市文基會：錯誤指控

有網友也找出張益膳今年曾在臉書PO出這輛白色二手轎車。（取自網路）

2020-03-17 12:50:32

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園市議員王浩宇昨爆料台北市文化基金會透過台北市電影委員會（簡稱影委會）補助某電影拍攝後，該電影的導演就送了張益贍白色二手轎車，對價關係明顯，疑似違反貪污治罪條例，有網友也找出張益贍今年曾在臉書PO出這輛白色二手轎車，當時張益贍寫道：「阿堯大導演送給我一台2002年的老車」，疑似指拍攝大佛普拉斯的導演黃信堯。

記者致電張益贍，他並未接電話，於是轉問文基會回應，文基會管理部總監黃文彥表示，王浩宇對業務不瞭解國內影視拍攝補助業務在文化局，影委會只是協拍，並未做拍攝補助的業務，這次錯誤指控。

黃文彥解釋，台北市電影委員會的「台北市影視合作行銷」計畫，不提供經費但提供行銷資源的協助，只要符合六個要點中其中一點即可申請協助，包含獲台北市文化局補助製作並拍攝完成即將發行的國內外影視作品、已獲台北電影節主要項目大獎、由「拍台北」劇本競賽得獎作品改編拍攝、片中出現可辨識台北市景點超過全片1/4者、影委會和國際影視單位簽訂互惠拍攝優惠合作的影視作品、與影委會簽訂互惠合作的影視相關重要活動等，影委會提供包含公車車廂廣告、捷運車廂、燈箱廣告、捷運月台電視牆播放預告片等行銷資源。

黃文彥說，電影「大佛普拉斯」榮獲2017年台北電影節的「百萬首獎」、2017年台北電影節「劇情長片獎」符合合作行銷規定，影委會才會協助該電影燈箱等行銷推廣，並無支付補助該電影拍攝相關費用，因此王說的是錯誤指控，至於送汽車的事就要問張益贍本人。

桃園市議員王浩宇昨爆料文基會透過影委會補助某電影拍攝後，該電影的導演就送張益贍白色二手轎車。（擷取自王浩宇臉書）

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