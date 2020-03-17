武漢肺炎》陳時中：目前並無官員、民代確診

衛福部長陳時中（左）透露「目前還沒有」政府官員或民意代表確診。（記者王藝菘攝）

2020-03-17 12:32:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今進行施政總質詢，對於民進黨立委黃國書關心目前有無政府官員或民意代表確診，衛福部長陳時中透露「目前還沒有」，並表示未來基本上會提供地方議會有關防疫措施的建議。

黃國書質詢指出，目前各國政要紛紛傳出確診武漢肺炎，「目前我國有政府官員或民意代表確診嗎？」他並質疑，立法院已在3月9日提出新的防疫措施，規定如果有2位以上立委確診，立法院就停會，而地方各級議會即將在3月底或4月初召開定期大會，政府是否會建議各級議會比照辦理，只要有2個民意代表確診就停會？

對此陳時中表示，目前還沒有政府官員或民意代表確診，至於地方議會，會根據地方的狀況來研議，「基本上是會給建議。」

行政院長蘇貞昌則強調政府都有超前部署，他並以客委會主委李永得為例，指李有相關接觸史，就乖乖在家自我隔離了14天。

對於黃國書追問未來是否可能禁止立委、公務機關人員出國？蘇貞昌表示，立法院的部分，尊重立法院自己的作為。至於公務員部分，行政院人事行政總處人事長施能傑答詢表示，過去這段時間已不斷發出公文要求行政體系各機關人員，不要去三級警告的國家、地區，其他部分也不宜去，但還是採規勸的方式。

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