英國疫區現場》愛丁堡台人：「佛系防疫」是真的 放棄一般醫療行為

英國採訪「佛系防疫」，但民眾仍積極求生，食品、藥品、衛生用品都被搶購一空。（鍾姓學生提供）

2020-03-17 12:12:41

〔記者劉力仁／台北-英國愛丁堡報導〕英國首相強生大膽策略，讓6成人口染武漢肺炎以達群體免疫，嚇壞人亞洲國家民眾，在愛丁堡大學深造的鍾姓留學生表示，這是真的，簡單說就是英國政府說為了達到「群聚免疫力」，基本已經採取「佛系防疫」，放棄一般醫療行為，來一場巨大的達爾文「物競天擇，適者生存」選拔。

鍾姓留學生形容，英國之前也沒有甚麼積極作為，只是不同的「佛」法，但英國政府沒有說的是，中間會有多少人死亡或因為後遺症影響餘生，甚至也沒辦法保證你得了就終生不會再得。來自台灣的他，真的蠻佩服英國這種先進國家政府可以想出這種既無腦、慘忍及冷血的作法。

在此採取「佛系防疫」的國度，民眾仍積極求生，鍾姓留學生表示，物資方面，食品、藥品、衛生用品都被搶購一空，但每天都穩定有物資，口罩價格也逐漸哄抬起來，一張口罩要台幣80元，他也購買了口罩應急。

近期許多中國跟台灣學生都因為對英國的處理感到心灰意冷，家人也紛紛要求學生趕緊回國，已有部分選擇搭乘這兩天的飛機回國。但也有部分學生考量到如果回國要隔離，增加台灣醫療負擔，或是擔心回國後不知道甚麼時候可以回來英國，選擇繼續留在當地。

學業方面，愛丁堡大學已把許多課程改成線上課程，但各個學院都還不知道會怎麼應對，我還不知道下禮拜到底有沒課。鍾姓留學生表示，他這個學期遇到罷工又遇到瘟疫，大概有8個禮拜都沒上到課，真的很嘔，然後期末作業還是要在期限內繳交。

他的法國室友已經搭機回國，他說，原本打算4月多回台探親，看到最近感染病例都是歐洲，再加上回台要居家隔離2個禮拜，家人年紀也大了，所以決定不回去了，等到疫情穩定了再回台。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

超市食品、藥品、衛生用品都被搶購一空。（鍾姓學生提供）

英國民眾搶購食品、藥品、衛生用品。（鍾姓學生提供）

愛丁堡大學已把許多課程改成線上課程。（鍾姓學生提供）

愛丁堡街景（鍾姓學生提供）

愛丁堡街景（鍾姓學生提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法