武漢肺炎》如何控制疫情？陳其邁：R₀指數降至1以下

行政院副院長陳其邁今晚於臉書發文說明「口罩實名制的流行病學基礎」。（記者陳鈺馥翻攝）

2020-03-16 21:43:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長陳其邁今晚在臉書發文說明「口罩實名制的流行病學基礎」，向網友解析「口罩實名制2.0」機制背後的緣由；他指出，若能進一步將「口罩覆蓋率」達到50％、70％以上，「R₀基本傳染數」將會<1，並能有效控制住疫情。

陳其邁表示，在流行病學中，有個常用來判斷傳染病傳染力的重要指標「R₀基本傳染數」（Basic Reproduction Number），R₀指數是指一個確診感染病患者會傳染給其他人數的平均值。根據研究，流感的R₀數值約為1.8-1.9，SARS的R₀指數約為2-3之間，目前武漢肺炎的R₀指數約為3-4，意即「一個確診病患平均會傳染給4個人」。

陳其邁提醒，若國內防疫工作不夠落實，依等比級數累計增加，4x4=16，16x4=64，64x4=256，以此類推，只要傳遞9次，確診人數就會來到26萬人，將造成非常可怕的後果，某種程度也解釋了為何武漢肺炎接連在東亞、中東、歐洲國家造成這麼大疫情。陳其邁分析，若R₀指數大於1時，表示被傳染者仍會持續增加，若R₀指數<1時，表示傳染病將會逐漸減少。因此，站在公共衛生角度，要將傳染病的R₀指數降至1以下。

降低R₀指數取決於「找出確診個案」、「追蹤及檢疫」、「社會距離及個人衛生」3大指標。按照統計模型，若能積極篩檢找出確診個案，並落實居家隔離、檢疫及追蹤，強化對大型集會活動的限制，提升口罩覆蓋率等阻隔傳染路徑，可有效達到效果。陳其邁指出，第一在「找出確診」方面，除了疫區入境檢疫外，指揮中心也針對國內高風險族群主動進行篩檢，並授權醫師可主動通報，預計可將R₀指數降低一半以上。

第二「追蹤及檢疫」方面，目前政府透過大數據及科技工具，已經能夠有效落實居家隔離、檢疫，將可再減少4分之1。陳其邁提及，第三在「社會距離及個人衛生」方面，指揮中心針對大型集會活動已發布相關指引規範。所以若能進一步將「口罩覆蓋率」達到50％，甚至70％以上，R₀指數將會<1，並能有效控制住疫情。

他說明，如何提升口罩覆蓋率，就是在此邏輯下制定的政策，政府於2月6日推出「口罩實名制」購買政策。當時國內口罩產量最高約每天400萬片左右，扣除優先供給醫療院所、防疫用途後，約剩150萬片，7天約1000萬片，因此先以覆蓋500萬人口為目標，每人為2片，當時就預估會以老人及兒童居多。

後來每週可供民生需求的口罩達2000萬片後，「再加量」以覆蓋1000萬人口為目標。經過幾週的數據調查，老年人、兒童覆蓋比例最高，均達60％以上，而年輕人覆蓋比例最低，僅40％左右。陳其邁談及，就武漢肺炎治療經驗來說，年輕人若確診罹患武漢肺炎，臨床上以輕症表現居多，但若回到家裡可能傳染給風險較高的長輩族群。

且考慮到青年因為就學、就業因素，購買不易，因此推出「口罩實名制2.0」，除現行實體藥局購買管道照舊，增加透過網路預購、線上付款、超商領貨方式，方便年輕人購買口罩，來提高整體族群口罩覆蓋率。

陳其邁說，「口罩實名制 2.0」自3月12日網路預購開跑至今，已超過120萬人透過網路預購，方便更多人省時取得口罩，也讓防疫更落實，這是行政院團隊推出口罩實名制政策的思考策略。

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