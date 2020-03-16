求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

一名旅客在臉書上向外交部求救。（記者蕭玗欣翻攝）

2020-03-16 22:24:01

首次上稿 20:48

更新時間 22:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎病毒肆虐全球，近日疫情更擴及北非及南美，位於北非的摩洛哥昨（3/15）緊急宣布關閉國門，陸海空全面封鎖，雄獅旅遊目前仍有兩團、共31人滯留當地，成為孤兒。 據了解，目前困在當地包含雄獅旅遊團在內共有10個台灣旅遊團無法出境，正在向外交部求援。

雄獅旅由李姓員工在臉書上求救，他表示，摩洛哥15日以迅雷不及掩耳的速度將對外航班、船班一瞬間關光，數以千計的國外觀光客擠爆機場、港口，無法跨出摩洛哥一步，據了解，目前台灣共有10個旅遊團被迫滯留當地，國際間也只有法國派撤僑專機接回國人。

李姓員工表示，希望外交部能幫幫他們，一起安全的把團員接出摩洛哥，業者會在想辦法從中東或歐洲把旅客送回台灣。

李姓員工也指出，今天早上秘魯總統也緊急宣布全國進入戒嚴狀態，除了超市/藥房民生基本用途的商店繼續營業外，所有商業活動皆暫停，雄獅旅遊目前計有2團、40人滯留當地，同樣無法出境，並以緊急通部外交部請求協助。

據了解，觀光局稍早已致電雄獅旅遊人員，詢問有關受困在摩洛哥及祕魯旅遊團事宜，表示將進行相關協助。

雄獅旅遊稍早也宣布，中南美團停止出團到3月31日，共有3個未出發團體受影響。

此外，中央流行疫情指揮中心日前宣布，東歐、中東、中亞及北非等42國、1地區旅警提升至第三級警告。可樂旅遊表示，目前有12團、172人（含領隊）在土耳其及埃及觀光，可樂旅遊將立即通知旅客疫情新規定，並協助處理更改班機事宜。另，將取消4月30日前東歐、中東、中亞及北非等團體行程，並依政府規定配合辦理退費事宜。

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