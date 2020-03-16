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政院宣告生煤條例無效 王育敏︰沒有雙重標準說法 把人民當傻瓜

國民黨文傳會代理主委王育敏。（資料照）

國民黨文傳會代理主委王育敏。（資料照）

2020-03-16 20:45:07

〔記者林良昇／台北報導〕針對行政院宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，國民黨文傳會代理主委王育敏今強調，宣告台中已實施4年的自治條例無效，又無法解釋「龍是燕非」的雙重標準，只好推給舊政府卸責，還大言不慚說自己沒有政治考量、沒有雙重標準，完全是睜眼說瞎話！

王育敏指出，行政院稱從前政府時代就數次發函台中市政府提醒自治條例有牴觸中央法律之處，既是如此，為何政院不及早對前台中市長林佳龍訂定的自治條例宣告無效？而是等了快4年，到現任台中市長盧秀燕開罰中火，行政院才趕忙宣告自治條例無效？行政院提出「5個沒有」，說自己沒有雙重標準，難道真當人民是傻瓜？

王育敏表示，台中市生煤自治條例是地方政府視環境保護需求，為了市民健康，採取更為嚴格的規範，並無牴觸空汙法的精神與目標；行政院宣告失效的理由，更引起環保團體的撻伐，認為是行政院、經濟部與環保署一起打壓台中市！此外，政院此舉無疑抹殺了台中市「減煤、減碳、減少空汙」的努力，置中部民眾健康於不顧，行政院竟然還說自己「沒有站在環保的對立面」，不知會不會臉紅？

王育敏強調，政院表示「數十年前由舊政府決定興建的火力發電廠，為現在的中部人帶來空汙的傷害」，更明顯是推卸責任；民進黨已執政多年，如果真的在乎台中市民健康，甚至可直接讓中火停止燃煤！民進黨不承認自己的能源政策失當，逼人民用肺發電，還能甩鍋給所謂「舊政府」，真是對不起投票給民進黨的選民。

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