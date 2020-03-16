明知故犯去第三級疫情國家 陳時中：公布姓名避免防疫負擔
〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，3月17日起國人若非必要前往旅遊疫情建議等級第三級國家或地區，政府已經說了很危險，國人仍要前往就是「明知故犯」，若再發放每日千元的防疫補償，顯然就是不公平，因此針對相關確診者會再公布姓名。
根據紓困條例第8條規定，在防疫期間，受隔離或檢疫而有違反隔離或檢疫命令或有違反之虞者，指揮官得指示對其實施錄影、攝影、公布其個人資料或為其他必要防治控制措施或處置。
陳時中強調，針對非必要前往三級國家，返台後確診者，將公布姓名一事，尚未與法務部討論，但已與內部法務單位討論，而必要、非必要等認定的相關細節，會在訂定完成後，這兩天一併向外界公布，可以肯定的是旅遊一定不可以，主要先跟大家講明政府的態度，不然等表格都訂好再說，就比較慢。
過去陳時中提到沒有人願意生病，不公布姓名，如今改成公布，他指出，主要差別在於明明已經告知這些地方危險，希望不要去，卻又要這樣做，然後出事，會造成防疫上更大的負擔，與以前不得已被傳染到、自己也是受害者的情況有所不同，導致公權力不得不為。
此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，包括提供不實聯絡資料或漏填，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，並針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。
相關新聞請見︰
武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。