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首頁　>　臺北市

武漢肺炎》東歐、中東、北非42國旅遊警示升第3級「警告」

中央流行疫情指揮中心今再度新增42國旅遊警示，預計從17日0點起，包含東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級「警告（Warning）」。（記者方賓照攝）

中央流行疫情指揮中心今再度新增42國旅遊警示，預計從17日0點起，包含東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級「警告（Warning）」。（記者方賓照攝）

2020-03-16 17:29:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對中國武漢肺炎疫情全球爆發，中央流行疫情指揮中心今再度新增42國旅遊警示，預計從17日0點起，包含東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級「警告（Warning）」，國人應避免至當地進行所有非必要旅遊。

指揮中心指出，目前第3級旅遊警示國家，已有伊朗及匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等。

鑑於歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，指揮中心表示，共有42國新增旅遊警示，包含：俄羅斯，白俄羅斯，烏克蘭、羅馬尼亞丶保加利亞丶賽普勒斯丶塞爾維亞丶波士尼亞與赫塞哥維納丶蒙特內哥羅丶科索沃丶克羅埃西亞丶阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古，自上述國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。

指揮中心表示，東歐、中東、中亞及北非各國與申根區國家往來密切，多國已出現疫情，且位居歐亞非大陸交界，為進入亞洲之交通樞紐，雖已加強邊境管制及檢疫措施，仍持續輸出病例至其他國家；台灣也已發生多起該區移入病例，未來將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。

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