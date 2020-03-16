武漢肺炎》新增8例創單日最多！ 均有境外旅遊史

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增8例境外移入武漢肺炎病例，均有境外旅遊史。（記者方賓照攝）

2020-03-16 17:08:11

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增8例境外移入武漢肺炎病例，均有境外旅遊史，再度創下單日新增最多紀錄。

案60為中部20多歲女性，2月9日至3月11日獨自赴義大利、希臘、德國旅遊，12日入境，14日出現發燒、畏寒及倦怠就醫，經通報檢驗，於今日確診。案60自述3月5日至9日在德國入住的青年旅館中，同房旅客狂咳不止，由於2人共用衛浴且未戴口罩，研判案60遭該名旅客感染的可能性較高。已初步掌握接觸者共11人，其他接觸者持續追蹤中。

案61為南部50多歲女性，3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握接觸者共20人（含同團領隊及團員共18人），其中案61同行家人於3月15日出現發燒症狀，已通報送驗並收治負壓隔離病房，將持續追蹤其他接觸者。

案62為北部60多歲女性，3月7日至14日與另1名家人至菲律賓探親，12日於菲律賓當地出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、後眼窩痛症狀，14日入境後由家人送至醫院就醫並採檢送驗，於今日確診。案62同住家人（2人，含同行者）均無疑似症狀，其他接觸者持續追蹤中；另案62於菲律賓期間曾與來自美國的家人接觸（已於3月14日返回美國），該名家人亦於3月12日出現咳嗽症狀，3月16日已於美國當地採檢。

案63為北部50多歲男性，為昨日公布案55於3月3日至12日至埃及旅遊之同團團員，案63於3月13日晚間因咳嗽有痰、流鼻水、寒顫等症狀至醫院就醫後通報送驗，於今日確診。依案55及案63發病日研判，為一起境外旅遊群聚事件。本群聚截至目前已掌握接觸者共98人，除案63確診外，其餘接觸者尚無疑似症狀，將持續追蹤其他接觸者。

案64為北部20多歲男性，去年8月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境。案64於14日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢症狀，15日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診。案64與昨日公布案58為同校同系所學生，雖互不認識，但由於該校先前已出現確診病例並且停課，研判2人於校園群聚感染的機會較大。截至目前已掌握2人接觸者共55人，將持續追蹤其他接觸者。

案65至67為南部2名50多歲女性及1名60多歲男性，3月4日至13日赴土耳其（與案56、57同團），分別於3月14日、15日發病，3月15日晚間由衛生單位通知前往醫院採檢通報，於今日確診；該旅行團群聚截至目前共計5人確診，接觸者持續追蹤中。

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指揮中心今宣布，我國新增8例武漢肺炎確診病例，皆於國外被感染，累計共67例確診。（指揮中心提供）

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