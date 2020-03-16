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3/26雙北論壇照常舉行 主題聚焦防疫

新北市政府副秘書長劉和然表示，今年雙北論壇將以「資源共享 共同抗疫」為主軸，並且站在對等的立場協商合作。（記者賴筱桐攝）

新北市政府副秘書長劉和然表示，今年雙北論壇將以「資源共享 共同抗疫」為主軸，並且站在對等的立場協商合作。（記者賴筱桐攝）

2020-03-16 17:06:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕由台北市與新北市共同舉辦的雙北合作平台會議不受武漢肺炎疫情影響，將於3月26日照常舉行。新北市長侯友宜今天與台北市長柯文哲進行「會前會」，拍板今年雙北論壇將以「資源共享 共同抗疫」為主軸，並且站在對等的立場協商合作。

新北市政府副秘書長劉和然今天受訪表示，因應武漢肺炎第59例北部高中生的確診個案，加上上星期六新北舉行大規模防疫演練，侯友宜認為北北基桃宜是共同生活圈，雙北更是密不可分，尤其是學生可能在新北居住、台北就學，如果爆發社區感染，不可能把疫情阻絕於新北市，因此除了捷運建設、交通以外，防疫將是雙北合作的主要議題。

劉和然說，今天一早侯友宜打給柯文哲「聊一下」，兩人未透過幕僚聯繫，自行敲定上午11點碰面。會中定調今年的雙北論壇聚焦防疫，將以「資源共享 共同抗疫」為主軸，後續交由幕僚溝通討論，他和北市副市長黃珊珊為聯繫窗口。

劉和然舉例，台北市醫療資源豐沛，而新北市有許多空間條件的優勢，包括居家檢疫或居家隔離人員的安置處所，以及新店央北社會住宅提供醫護人員使用，雙北的醫療資源或空間可以相互支援、對等合作，彼此分享經驗，未來不排除舉行大型雙北防疫演練，只要對於防疫有正面幫助，雙方沒有設限，甚至擴及北北基桃宜進行區域聯防。

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