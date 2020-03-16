武漢肺炎》唐氏症基金會響應防疫 雙北5處今起發放次氯酸水

唐氏症基金會響應防疫，雙北5處今起發放次氯酸水。（唐氏症基金會提供）

2020-03-16 17:14:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎疫情來勢洶洶，消毒相關物資正夯，唐氏症基金會表示，為響應防疫，今起於新北市、台北市5個據點進行為期2週免費發放次氯酸水活動，1人可領500毫升，提供民眾用於環境消毒。

關於基金會下多個機構，包括小作所、庇護工場、公共托育中心等防疫措施，唐氏症基金會表示，在疫情爆發前，便已召集了旗下公共托育中心的護理師前往各機構對唐寶寶和身心障礙者進行衛教宣導課程；當疫情來襲，更加強注意訪客的健康，進門要量額溫、雙手要用酒精消毒，沒通過這2個關卡即不放行。

此外，配合政府機關的防疫措施，也備妥衛生查核表作為檢查機構內的各項設施是否有符合正確清潔及使用的規範。而由於小作所平時都有製作手工皂的工作訓練，疫情開始後，老師也發送香皂讓大家帶回家勤洗手預防病毒等。

唐氏症基金會提到，創立20年以來受到廣大善心民眾的支持，因各界經常以實際的捐款或動員相挺，才能持續穩定地為唐寶寶和身心障礙者帶來多元化的服務，即便今年收到的善心捐款與去年同期相比，減少了將近2成，但面對疫情，秉持善念循環的心，仍要為社會盡一份貢獻。

唐氏症基金會說，於今天起為期2週的特定時間，只要到以下5個地點就免費贈送次氯酸水500ml，民眾必須自行攜帶不透光的瓶罐，每日供應500人次，以發號碼牌的方式進行，送完為止。

發放地點包括新莊裕民公共托育中心 （新北市新莊區中正路新生巷66號：一樓中庭）、天生我才新莊站 （新北市新莊區中港路172號-中港第一市民活動中心前空地）、唐氏症基金會 （新北市三重區重新路五段609巷14號：湯城園區內康是美門市前中庭）、大安工坊 （台北市大安區瑞安街73號1樓：安東市場東一門）、愛不囉嗦庇護工場承德店 （台北市大同區承德路三段212之5號）等。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法