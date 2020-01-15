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明道大學帳目疑案 教部：查涉不法者送檢調偵辦

教育部查核明道大學帳目不清案，教育部今晚表示，經教育部清查涉有不法者，即會將相關事證移送檢調偵辦，且依私立學校法第77條至第80條，懲處學校失職人員，並責成學校追回相關款項。（記者林曉雲攝）

教育部查核明道大學帳目不清案，教育部今晚表示，經教育部清查涉有不法者，即會將相關事證移送檢調偵辦，且依私立學校法第77條至第80條，懲處學校失職人員，並責成學校追回相關款項。（記者林曉雲攝）

2020-01-15 22:52:44

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部查核明道大學帳目不清案，教育部今晚表示，經教育部清查涉有不法者，即會將相關事證移送檢調偵辦，且依私立學校法第77條至第80條，懲處學校失職人員，並責成學校追回相關款項。

教育部表示，教育部委請會計師到校查核，抽查發現明道大學與多個境外廠商簽定合作契約，但部分給付費用難以核對是否符合合約規定，並有代收學雜費無法確認是否正常入帳等帳務不清情形，教育部已先糾正行政疏失。

教育部表示，基於釐清事實，於108年11月5日函請學校檢送100到107各學年度曾與境外合作廠商簽定之合約影本，並逐筆提供合約名稱、合約目的、立約相對人、簽約日期、合約支付費用名義、支付內容摘要、支付原則、之附條件（乙方責任及義務）、各學年度依合約支付金額、支出金額帳列項目及有無協助代收費用。

教育部指出，依明道大學於108年12月查附資料資訊顯示，100到107學年度總共簽署20件合約，合約目的包括管理中國上海聯絡辦事處、推動兩岸學校交流事務、促成推動閩台高校合作3+1辦學、推廣明道大學入學資訊並協助辦理港澳僑外生赴台就學、管理泰國辦事處、作為美加地區聯繫窗口、收集史瓦帝尼及其他非洲國家教育市場資訊等，前開年度依合約支付境外合作廠商費用總計8279萬7970元。

教育部強調，教育部清查涉有不法者，即會將相關事證移送檢調偵辦，依私立學校法第77條至第80條懲處學校失職人員，並責成學校追回相關款項。

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