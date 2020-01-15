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首頁　>　臺北市

拍賣不動產啟用「通訊投標」 旅居海外可越洋購屋

行政執行署副署長陳盈錦表示通訊投標將於下月初上路。（記者吳政峰攝）　

行政執行署副署長陳盈錦表示通訊投標將於下月初上路。（記者吳政峰攝）　

2020-01-15 20:50:26

〔記者吳政峰／台北報導〕行政執行署2月1日啟用不動產「通訊投標」，打破以往本人一定要到現場投標的規定，除了可以減少黑道圍標、保障個人隱私，還賦予身處國外的民眾參與標案的機會，亦可同時投標不同分署的物件，跳脫地域限制。法務部長蔡清祥表示，囿於相關法令限制，通訊投標目前僅止於信件，將研議是否擴及網路。

行政執行署副署長陳盈錦表示，過去執行官拍賣不動產物件，規定投標人應親自到場填寫標單及投標，這種狀況下會出現黑道圍標疑慮，使其他人不敢投標，導致拍定價格低於市價許多，不只影響義務人的權利，也造成投標不公平。

此外，現場投標也容易暴露身分，讓許多名人或身分敏感的人卻步；遇到颳風下雨，也容易影響投標人出門的意願；填寫標單亦容易遭人偷窺而落標；更重要的是，「通訊投標」可增加投標意願，使拍賣價格更接近市價。

過去受限於現場投標，海外民眾無法參與投標，若各分署同時舉辦拍賣，民眾不可能分身投標，只能擇一到場，陳盈錦指出，通訊投標打破這兩個侷限，可望提升投標意願與數量。

未來採用「通訊投標」與「現場投標」雙軌制，民眾可依需求自選，陳盈錦解釋，通訊投標非常簡單，民眾先上各執行分署網站下載並填寫相關文件，在規定期限內連同保證金（支票）寄到指定郵局信箱即可，為了避免作弊，一律通訊辦理，不可親送。

法務部長蔡清祥研擬擴及網路投標。（記者吳政峰攝）　

法務部長蔡清祥研擬擴及網路投標。（記者吳政峰攝）　

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