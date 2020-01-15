網傳「吃毒無罪」法務部長：不但有罪 還加重處罰

法務部長蔡清祥重申吸毒有罪，而且加重處罰。（記者吳政峰翻攝）

2020-01-15 20:32:27

〔記者吳政峰／台北報導〕網路頻傳「毒品危害防制條例」修正案通過後，吸毒將除罪化的資訊，造成不少民眾反彈，即便政府已多次澄清，仍憂心民眾產生錯誤認知，法務部長蔡清祥15日出席「藥不藥．一念間」反毒行動博物館特展時重申，吸毒不但有罪，而且相關罪責比以前還重，民眾千萬不要以身試法。

蔡清祥表示，「毒品危害防制條例」修正案於去年12月17日修正通過，修法後將重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品的刑度及罰金額度；加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒之刑度及擴大沒收、澈底剝奪毒販不法所得。

此外，持有第三級、第四級毒品的入刑標準，由原本規定持有20公克以上降為5公克以上，擴大入刑範圍，遏止新興毒品的流通散播，且不論施用或持有各類毒品或數量多寡，均科以刑責或處以行政罰，並非之前謠傳的「吃毒無罪」等假訊息。

而為了減少毒品新生人口，蔡清祥指出，已請各機關與民間團體合作，積極拓展預防端的宣導工作，尤其新興毒品推陳出新，偽裝樣態不斷翻新，常以咖啡包、軟糖等方式混裝出現。

反毒行動博物館特展內容為擴大國立自然科學博物館「古今法醫特展與反毒防罪體驗特展」效益，所進行的延伸展示教育工作，行動博物館車身約13.5公尺，車體寬約2.4公尺、展開後約7公尺，展示內容包含體驗模擬毒駕、吸毒後面貌、電腦遊戲、毒害影像的展示、實際藥物濫用案例、現今流行新興毒品樣態等。

參觀者可藉此認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，展示時段為每日9時30分至17時，展期為1月15日至3月1日，展場在宜蘭餅發明館，現場有講師進行導覽，有興趣的民眾可前往參觀。

反毒行動博物館在宜蘭舉辦。（記者吳政峰翻攝）

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