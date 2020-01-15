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首頁　>　臺北市

簡文仁推「鼠年如意操」 強化心肺、協調平衡靠4招

2020-01-15 21:08:48
國泰醫院復健科物理治療師簡文仁（右）用鼠年如意操和民眾一起迎接新年，也祝大家健康開心一整年。（記者林正堃攝）

國泰醫院復健科物理治療師簡文仁（右）用鼠年如意操和民眾一起迎接新年，也祝大家健康開心一整年。（記者林正堃攝）

〔記者羅綺／台北報導〕農曆新年即將到來，國泰醫院復健科物理治療師簡文仁呼籲民眾，在大快朵頤之餘，別忘起身動一動。一如往年，簡文仁也推出今年的生肖操「鼠年如意操」，呼籲民眾多運動，身體健康就是新年最大的祝福。

簡文仁表示，很多運動都很好，最好的是完整的運動，這套運動中有拉筋伸展、激勵強化、心肺有氧、協調平衡，如果每天只做一種運動，會不週全，例如每天做重訓，導致肌力很好，但可能柔軟度或是心肺有氧會不好，因此建議大家，最是各種運動都要兼顧。

簡文仁進一步指出，「鼠年如意操」具趣味性、方便性，民眾可隨時可以起身動一動，不需要使用道具，而身體健康就是新年最大的祝福。

簡文仁指出，鼠年如意操共有4招8式：

一、鼠來非寶 快跑 衛生要好。（國泰醫院提供）

一、鼠來非寶 快跑 衛生要好。（國泰醫院提供）

一、鼠來非寶 快跑 衛生要好


作法：

雙腳打開與肩同寬，雙膝微彎，雙臂大開上下擺動飛翔狀，小跑步，身體站直，雙手在面前洗手狀（衛生），雙臂往前比讚前弓後箭步（要好）。

作用：

雙臂上下飛翔可強化臂力，小跑步強化心肺功能，比讚向前弓箭步可強化及伸展腰背及下半身。
二、鼠膽非小 怕吵 安全要保。（國泰醫院提供）

二、鼠膽非小 怕吵 安全要保。（國泰醫院提供）

二、鼠膽非小 怕吵 安全要保


作法：

雙腳打開與肩同寬，雙膝微彎，五指併攏指向右胸下（鼠膽），再微跳起雙腳併攏，身體微蹲，雙手握拳彎肘，放身體兩側（非小），雙手掩耳扭頭（怕吵），再雙手兩旁平伸，手腕向下彎，右腳從後跨過左腳，雙膝微彎，（安），右腳收回分開，雙手交叉抱後肩轉動（要保）。

作用：

身體微彎，跳起，雙腳併攏，雙手雙腳變化，考驗反應能力。雙手雙腳開合，扭身、抱肩，有強化腰部、肩部及下肢的功能。
三、鼠體最巧 用腦 運動要角。（國泰醫院提供）

三、鼠體最巧 用腦 運動要角。（國泰醫院提供）

三、鼠體最巧 用腦 運動要角


作法：

雙腳併攏站直，雙手高舉頭上，再從頭頂、頸後，前胸，後背，臀部，腿後，一路沿著身體摸到腳（鼠體），抬起右腳繞到左膝上半蹲，單腳站穩，雙手向前盡量伸直（最巧），雙手在頭旁繞圈圈（用腦），再換成右弓左箭步，右手高舉右上方，左手伸直左後方，再迅速轉成左弓右箭步腰部挺直（運動要角）。

作用：

從頭頂摸到腳下，做全身性的伸展按摩，微蹲單腳站立，考驗身體平衡的能力，及下肢的肌力，弓箭步、配合雙手大開，腰部挺直，是強化肩背及腰臀部並訓練挺拔最好的姿勢。
四、鼠年最好 挖寶 開運要早。（國泰醫院提供）

四、鼠年最好 挖寶 開運要早。（國泰醫院提供）

四、鼠年最好 挖寶 開運要早


作法：

雙腳併攏站直，雙手交握向前拜年狀（鼠年最好），雙腳打開雙手向前鏟土狀，雙臂向旁平伸，掌心向上（開運），右腳抬起擱平左腿上，雙手於頭頂上圈起（早）。

作用：

身體站直，打躬作揖，可以伸展上背，強化軀幹，身體大字型打開，伸展全身，單腳站立，雙手頭上合圓，可以訓練平衡功能及肩膀的靈活性，同時確保挺拔的姿勢不走樣。

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