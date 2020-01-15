簡文仁推「鼠年如意操」 強化心肺、協調平衡靠4招

2020-01-15 21:08:48

〔記者羅綺／台北報導〕農曆新年即將到來，國泰醫院復健科物理治療師簡文仁呼籲民眾，在大快朵頤之餘，別忘起身動一動。一如往年，簡文仁也推出今年的生肖操「鼠年如意操」，呼籲民眾多運動，身體健康就是新年最大的祝福。

簡文仁表示，很多運動都很好，最好的是完整的運動，這套運動中有拉筋伸展、激勵強化、心肺有氧、協調平衡，如果每天只做一種運動，會不週全，例如每天做重訓，導致肌力很好，但可能柔軟度或是心肺有氧會不好，因此建議大家，最是各種運動都要兼顧。

簡文仁進一步指出，「鼠年如意操」具趣味性、方便性，民眾可隨時可以起身動一動，不需要使用道具，而身體健康就是新年最大的祝福。

簡文仁指出，鼠年如意操共有4招8式：

一、鼠來非寶 快跑 衛生要好。（國泰醫院提供）

一、鼠來非寶 快跑 衛生要好

作法：

作用：

二、鼠膽非小 怕吵 安全要保。（國泰醫院提供）

二、鼠膽非小 怕吵 安全要保

作法：

作用：

三、鼠體最巧 用腦 運動要角。（國泰醫院提供）

三、鼠體最巧 用腦 運動要角

作法：

作用：

四、鼠年最好 挖寶 開運要早。（國泰醫院提供）

四、鼠年最好 挖寶 開運要早

作法：

作用：

雙腳打開與肩同寬，雙膝微彎，雙臂大開上下擺動飛翔狀，小跑步，身體站直，雙手在面前洗手狀（衛生），雙臂往前比讚前弓後箭步（要好）。雙臂上下飛翔可強化臂力，小跑步強化心肺功能，比讚向前弓箭步可強化及伸展腰背及下半身。雙腳打開與肩同寬，雙膝微彎，五指併攏指向右胸下（鼠膽），再微跳起雙腳併攏，身體微蹲，雙手握拳彎肘，放身體兩側（非小），雙手掩耳扭頭（怕吵），再雙手兩旁平伸，手腕向下彎，右腳從後跨過左腳，雙膝微彎，（安），右腳收回分開，雙手交叉抱後肩轉動（要保）。身體微彎，跳起，雙腳併攏，雙手雙腳變化，考驗反應能力。雙手雙腳開合，扭身、抱肩，有強化腰部、肩部及下肢的功能。雙腳併攏站直，雙手高舉頭上，再從頭頂、頸後，前胸，後背，臀部，腿後，一路沿著身體摸到腳（鼠體），抬起右腳繞到左膝上半蹲，單腳站穩，雙手向前盡量伸直（最巧），雙手在頭旁繞圈圈（用腦），再換成右弓左箭步，右手高舉右上方，左手伸直左後方，再迅速轉成左弓右箭步腰部挺直（運動要角）。從頭頂摸到腳下，做全身性的伸展按摩，微蹲單腳站立，考驗身體平衡的能力，及下肢的肌力，弓箭步、配合雙手大開，腰部挺直，是強化肩背及腰臀部並訓練挺拔最好的姿勢。雙腳併攏站直，雙手交握向前拜年狀（鼠年最好），雙腳打開雙手向前鏟土狀，雙臂向旁平伸，掌心向上（開運），右腳抬起擱平左腿上，雙手於頭頂上圈起（早）。身體站直，打躬作揖，可以伸展上背，強化軀幹，身體大字型打開，伸展全身，單腳站立，雙手頭上合圓，可以訓練平衡功能及肩膀的靈活性，同時確保挺拔的姿勢不走樣。

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