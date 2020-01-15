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差點完「蛋」！男下面癢猛抓 「佛尼爾氏壞疽」上身

當有細菌侵入時，在軟組織可能就會出現空氣（圖中小黑點處）。（蔡昇翰醫師提供）

當有細菌侵入時，在軟組織可能就會出現空氣（圖中小黑點處）。（蔡昇翰醫師提供）

2020-01-15 20:47:01

〔記者林惠琴／台北報導〕年終尾牙旺季報到，阿勳（化名）貪杯，喝到爛醉如泥才肯罷休，不料回家時，老婆為他更換衣物，發現他全身發燙，甚至下體飄出噁爛的臭味，老婆當場吐出來，帶他緊急送醫，經檢查發現罹患了「佛尼爾氏壞疽」。

蔡昇翰醫師說，佛尼爾氏壞疽是一種病程發展快速、極為猛暴的壞死性筋膜炎，發生在肛門、會陰與外生殖器周邊，死亡率高達20％至30％。值得注意的是，20％至70％患者同時合併有糖尿病，且25％至50％患者酒精成癮，其他原因造成的免疫功能低下，也是危險因子。

蔡昇翰指出，佛尼爾氏壞疽最常見的感染來源包含低端腸道，如直腸腫瘤、憩室炎、肛門旁膿瘍、手術或創傷後併發症；生殖泌尿道如尿道狹窄、陰莖或尿道植入物、手術或創傷後併發症；周邊皮膚感染如毛囊發炎、外傷感染。

蔡昇翰說明，阿勳本身有糖尿病，近期一直感覺下體處搔癢猛抓，且力道很大，可能是小傷口不幸感染惡化成壞疽所致，由於疾病進展快速，是否早期確診、治療是救命的重要關鍵。

蔡昇翰指出，早期症狀的局部表現是會陰周邊明顯的疼痛腫脹，病灶周圍皮膚可能泛紅發熱，部分患者觸碰時會發出嗶嗶啵啵摩擦聲，類似搓揉塑膠袋的聲響，這是產氣細菌造成的皮下氣腫。若未及時治療，壞疽與膿瘍沿著皮下向四周快速推展，嚴重感染影響血流，產生皮膚發黑壞死，患者也會合併發燒、發冷、倦怠、暈眩、喘不過氣等全身系統性症狀。

蔡昇翰強調，早期症狀診斷與即時清創手術是保住患者性命的不二法門，經清創手術移除受感染壞死的組織與膿液，對預後有決定性的影響，平均每位患者需要接受3.5次清創手術，控制感染狀況後，才能夠進行後續的皮膚或皮瓣重建等治療。

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