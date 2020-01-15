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「反滲透法」公布施行 陸委會成立因應協調小組

「反滲透法」今日公布施行，陸委會表示，已會同內政部、外交部、法務部、選委會及海基會等相關單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，持續追蹤執法狀況並蒐整相關案例，進行滾動式檢討。（資料照）

「反滲透法」今日公布施行，陸委會表示，已會同內政部、外交部、法務部、選委會及海基會等相關單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，持續追蹤執法狀況並蒐整相關案例，進行滾動式檢討。（資料照）

2020-01-15 18:23:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕「反滲透法」今日公布施行，陸委會表示，已會同內政部、外交部、法務部、選委會及海基會等相關單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，持續追蹤執法狀況並蒐整相關案例，進行滾動式檢討；未來法案如有研修的需求，將由所涉業管機關視情形領銜修法，再會銜其他機關，依一般法制作業程序來進行。

陸委會指出，「因應反滲透法施行協調小組」由主委陳明通擔任召集人、副主委邱垂正擔任副召集人，各相關機關之副首長擔任小組成員。小組的主要任務包括：加強反滲透法的對外宣導與即時澄清，讓民眾更了解法律規定，免於不必要的恐慌；將違法或不違法的相關行為態樣具體類型化，並提供外界參考，使執法標準更易於分辨瞭解。

陸委會指出，海基會將盡速設立「反滲透法」諮詢服務窗口，對於在中國大陸經商、工作、就學或生活的一般民眾，即時說明反滲透法的相關問題，並提供法律諮詢服務及相關說明。海基會也將持續蒐整各界意見及相關疑義，供「因應反滲透法施行協調小組」進行研議處理。海基會發言人蔡孟君表示，已著手規劃設置專線。

對於中國國台辦記者會上，誣指反滲透法是「不折不扣的惡法」說法，陸委會指出，完全是顛倒黑白。舉世皆知北京當局對台滲透干預情形嚴重，屢將政治黑手伸入交流活動，這種惡質的行徑才是破壞交流秩序、戕害台灣人民自由意志的元凶。

陸委會強調，政府已一再說明，反滲透法是「反滲透」而不是反交流，只有在地協力者受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透」，進而從事違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等5種「不法行為」，才是處罰的對象。中共方面一再惡意扭曲、混淆視聽，意圖對我分化離間，只會讓臺灣人民更加反感，也無助於兩岸關係正面發展。

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