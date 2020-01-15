國民黨中常會翻盤 推舉林榮德擔任代理主席

國民黨15日召開中常會，通過由中常委林榮德（左）代理黨主席、立委曾銘宗（右）代理黨秘書長。（記者張嘉明攝）

2020-01-15 17:13:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義今日下午率黨務幹部向中常會總辭，經過中常會2個多時會議後，通過吳敦義所提總辭方案，原本許多中常委屬意由不分區排名第一的政策會執行長曾銘宗代理主席，卻意外變成代理秘書長的角色，國民黨副發言人黃心華隨後召開中常會後記者會說明，但就在記者會的同時，中常委們在吳敦義離開後，以及黨部發言人不知情的狀況下，隨即召開一場臨時中常會，推舉由中常委林榮德擔任代理黨主席。

國民黨副發言人黃心華在下午4點多召開記者會指出，原本按照黨章規定，主席請辭，應由全代會通過的副主席名單順序遞補代理主席職務，但因為這次總辭連同第一副主席曾永權、第二副主席郝龍斌都已經隨同吳敦義去職，在已經沒有代理機制可言，也就是沒有副主席代理黨魁職務的情況下，黨中央向中常會提出的方案內容，才會只有規劃代理秘書長人選，也就是曾銘宗。

據了解，在討論過程中，有許多中常委提議，如果不按照黨章規定，由第一副主席曾永權代理黨魁職務，應該可以直接援引人民團體法所規定的精神，由中常會決議通過一名代理主席人選，但吳敦義及部分中常認為有法律上的疑義，會議還一度為此休息。

由於始終無法取得共識，有關在新任黨魁補選就任前，是否要有代理黨主席的問題，在吳敦義宣布散會前並沒有結論，因此只有確定通過代理秘書長的人事案，黃心華在中常會後轉述時則指出，相關問題要留待日後中常會再行商討。

不過，約莫就在黃心華召開記者會後十多分鐘，曾宗銘就以代理秘書長的身分陪同林榮德召開另一場記者會。

曾銘宗表示，各界一定有疑問，為何他本來應該是代理黨主席，又變成代理秘書長，主要原因就是依照黨章規定，他不是中常委，所以無法代理主席，因此經過中常會的和諧討論後，找不到適法性，他才由代理主席轉為代理秘書長，同時由於他無法代理黨主席，因此經由中常委們推舉林榮德擔任代理主席。

曾銘宗解釋，這項決議是在吳敦義主持完中常會後，由中常委們再直接召開臨時中常會所做的決定。

國民黨文傳會則指出，在吳敦義總辭案通過生效後，與會中常委隨即推舉中常委蔣根煌擔任會議主席，接續召開臨時中常會，並經中常委互相推舉後，決議由林榮德出任代理主席。

林榮德表示，國民黨這次遭受空前衝擊，他未來代理黨主席，會平穩的完成黨魁補選以及中常委改選，順利完成黨務交接工作。

國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義今日下午率黨務幹部向中常會總辭，經過中常會2個多時會議後，通過吳敦義所提總辭方案，中常委們在吳敦義離開後又隨即召開臨時中常會，推舉由中常委林榮德擔任代理黨主席。（擷自國民黨官網）

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