盧秀燕在連續劇「軋一角」涉置入行為 TVBS、台視各罰20萬

台中市長盧秀燕在電視劇軋一角，電視台遭裁罰。（NCC提供）

2020-01-15 17:05:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕民眾收看電視，經常會針對不當內容或非事實進行檢舉，國家通訊傳播委員會（NCC）今公布新一波裁罰行動，包括播出台中市長盧秀燕於連續劇露臉、台南市議員謝龍介指韓家軍遭國家機器監控，以及多項商品違法置入等，都遭罰20萬至80萬不等，而根據統計，中天去年一整年已遭罰560萬元。

NCC指出，TVBS歡樂台、台視於去年3月的女兵日記女力報到節目中，播出台中花博相關內容，盧秀燕也參與演出，經民眾反映涉有為個人行銷、宣傳等置入行為，各被裁罰20萬元。

此外，中天新聞台「新聞龍捲風」在去年6月深夜以「管區敲門問"幾人去新竹造勢" 龍介仙：韓家軍手機都被掌握！」為標題播出以下內容，經民眾反映謝在節目中造謠，稱去韓國瑜造勢場都被國家機器監控，意圖製造民眾恐慌，其內容未經事實查證，被NCC裁罰60萬元。三立新聞台去年7月「台灣大頭條」節目，播出「13歲女拒性服務 頭壓馬桶遭施暴」、「禁錮旅館拳打腳踢 少女還被逼拍裸照」報導，被認為妨害兒童或少年身心健康之規定，被裁處20萬元。

TVBS去年6月30日「樂活全家GO」節目、MUCH TV去年7月22日「健康好自在」節目、富立電視台去年6月25日「南部兄北部妹」節目推介特定商品，違反節目應與廣告區隔規定，分別裁處80萬元、60萬元、40萬元；三立新聞台去年5月2日「0900SETN整點新聞」節目播出「一條根馬國"電商夯賣" 2020拚營收三千」報導，也涉為特定商品宣傳，被罰20萬元。

而台視去年7月13日「綜藝3國智」節目及好萊塢電影台去年7月18日「復仇人獵人」節目違反分級規定，分別核處65萬元及40萬元。國興衛視等12個頻道於普級時段播出「DR.KAO空氣呼吸鞋-殭屍篇30」廣告，決議發函改進，建議業者應避免於普遍級時段播送該廣告，以保護兒童。

其他包括東森財經新聞台、中視新聞台台視、中視綜合台、民視無線台、壹電視新聞台、東森新聞台、中天新聞台、民視新聞台、三立新聞台、TVBS 新聞台等，也都涉有新聞處理不當、未經事實查證、不夠中立、未及時澄清更正等，被發函要求改進。

台南市議員謝龍介曾在節目中指參與造勢的人都被國家機器掌控，電視台也挨罰。（NCC提供）

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