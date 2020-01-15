吳釗燮任總統特使 出席瓜地馬拉總統就職大典

外交部長吳釗燮款宴瓜地馬拉新任總統賈麥岱（右）及宏都拉斯總統葉南德茲（左）。（外交部提供）

2020-01-15 17:24:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮任總統特使，出席中美洲友邦瓜地馬拉14日舉行的總統就職典禮，恭賀新任總統賈麥岱及副總統卡斯提佑正式就任。吳釗燮訪問期間也分別與瓜地馬拉及宏都拉斯等友邦正副元首及外長，以及理念相近國家特使團晤談、致意。

我中美洲友邦瓜地馬拉於14日舉行新任總統賈麥岱及副總統卡斯提佑就職典禮。蔡總統為表示對兩國邦誼的重視，指派外長吳釗燮擔任特使，出席瓜國總統就職大典。

賈麥岱去年8月當選瓜國第51屆總統，10月並以總統當選人身分訪台，展現對台瓜邦誼的重視與支持，並重申將進一步強化雙邊關係。

外交部今天並表示，吳釗燮訪瓜期間，也與瓜國新任總統賈麥岱、卸任總統莫拉雷斯、宏都拉斯總統葉南德茲、巴拉圭副總統韋拉斯格斯、貝里斯副總理法博、瓜國新任副總統、卸任副總統、外交部長及重要新任內閣成員、尼加拉瓜外交部長孟卡達、中美洲統合體秘書長席瑞索、瓜國商業總會主席布里斯，及理念相近暨友好國家特使團會晤致意。

外交部同時提及，國際友人都恭賀蔡總統連任，並讚揚台灣人民透過此次選舉，向全世界傳達捍衛民主自由的堅定立場。

外交部表示，吳釗燮此行除具體強化台灣與瓜地馬拉及宏都拉斯等友邦的篤睦邦誼，也增進與各國特使團友好互動關係，有效提升我國在國際的能見度，出訪成效顯著。

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多國政要連袂出席瓜地馬拉新任總統賈麥岱就職典禮。（外交部提供）

外交部長吳釗燮晉見卸瓜地馬拉任總統莫拉雷斯（右三）。（外交部提供）

外交部長吳釗燮與瓜地馬拉新任外長布羅洛（左）合影。（外交部提供）

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