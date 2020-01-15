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五歲男童被龜殼花咬傷 三總超音波新技術免挨刀

台灣有許多毒蛇，不時傳出遭毒蛇咬傷。（記者吳亮儀攝）

台灣有許多毒蛇，不時傳出遭毒蛇咬傷。（記者吳亮儀攝）

2020-01-15 17:14:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名家住台北市區內的5歲男童因腳痛被送醫，不過始終找不出疼痛原因，後來經家長分析過程、加上醫師做症狀判斷，確認竟是龜殼花咬傷、中毒。

三軍總醫院指出，北市內湖區、基隆市雖然是都市，但靠近山區，偶有毒蛇會跑進住家，甚至咬傷人的案例；若遭毒蛇咬傷，最重要的是辨識毒蛇種類，並趕緊送醫注射血清。

三總指出，最常見的毒蛇咬傷就屬龜殼花，臨床上，病患時常會有傷口疼痛，腫脹，感覺異常甚至麻木，這些症狀都符合「腔室症候群」的表現。

三總急診醫學部醫師何政軒說，腔室症候群指的是因外傷造成肢體內腔室間的壓力過大，進而壓迫血管與神經造成壞死，臨床處置首重立刻緩解腔室壓力，因此建議病患接受筋膜切開術。

然而蛇咬傷造成腫脹的機轉與外傷並不相同，何政軒說，三總首創使用非侵入的超音波診斷技術，測量蛇傷患者傷口的變化，靠水腫範圍和病灶處血管的都卜勒超音波波形變化，進而了解病患是否以產生腔室症候群，不需要像以往得開刀劃開筋膜來紓壓。

三總統計，遭毒蛇咬傷第一名的毒蛇種類是龜殼花、再來為赤尾青竹絲，而眼鏡蛇和雨傘節則是零星個案；咬傷發生率以每年的6月及9月最多，要注意的是，即使冬季，一樣有零星蛇咬傷個案發生。

何政軒說，三總首創使用非侵入的超音波診斷技術，測量蛇傷患者傷口的變化，靠水腫範圍和病灶處血管的都卜勒超音波波形變化，進而了解病患是否以產生腔室症候群。（記者吳亮儀攝）

何政軒說，三總首創使用非侵入的超音波診斷技術，測量蛇傷患者傷口的變化，靠水腫範圍和病灶處血管的都卜勒超音波波形變化，進而了解病患是否以產生腔室症候群。（記者吳亮儀攝）

三總將歷來遭毒蛇咬傷的傷患帶來的蛇屍體保存，可用來讓傷患指認究竟遭哪種蛇類咬傷。（記者吳亮儀翻攝）

三總將歷來遭毒蛇咬傷的傷患帶來的蛇屍體保存，可用來讓傷患指認究竟遭哪種蛇類咬傷。（記者吳亮儀翻攝）

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