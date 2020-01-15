國台辦嗆共同決定台灣前途 蘇貞昌回擊：「別的國家」不要說長道短

蘇貞昌表示中國是「別的國家」，不要對台灣前途說長道短。（記者徐聖倫攝）

2020-01-15 16:45:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕行政院長蘇貞昌今被問及中國國台辦放話「台灣前途由全體中國人民共同決定」，蘇堅定回擊「台灣的前途就是台灣人民決定」，並強調「別的國家」不要說長道短。

蘇揆表示，蔡英文總統以高票連任，意即「台灣的前途就是台灣人民決定」，蘇也說「更看出台灣人民堅定地守護民主，要過自由、民主的生活，希望『別的國家』不要妄加說長道短。」

蘇貞昌也感謝林全、賴清德兩位前行政院長打下良好基礎，在這次行政團隊努力用功，並獲得立法院大力支持，才能做出讓民眾有感的政績。另針對國民黨立委點名幾個經濟內閣表現欠佳，蘇則回應行政團隊隨時都是機動、靈活，團隊合作接地氣，所以政策、人事都是隨時檢討因應。

有媒體向蘇提問，5G標金已過1300億，是否踩煞車或另有規劃？蘇回應，競標是市場機制，費率也會為人民嚴格把關，人民不會因為標金高低而擔心費率，政府會就多出來的標金、5G的基礎建設、公益施作各個方面，縮短城鄉差距等，都將關照，要讓台灣的5G產業走在世界的前端，同時也要讓先進產業服務面涵蓋更廣。

蘇貞昌是於今天到消防署參加鳳凰獎頒獎時，做出以上表示。

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