王世堅批蔡壁如「在野大聯盟」說法 蔡笑了兩聲這麼說…

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民眾黨不分區立委當選人蔡壁如。（資料照）
〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨不分區立委當選人蔡壁如前天拋出與國民黨、時代力量黨共組「在野大聯盟」之說，民進黨台北市議員王世堅認為，國民黨好歹也是在野第一大黨、國內第二大黨，「哪輪得到你這三小政黨說話」，對此，蔡壁如今天下午受訪時，笑了兩聲後說「尊重王議員的發言」。
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