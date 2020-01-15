為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

自殺新聞放頭版、首頁罰百萬? 報業公會：逾越母法且箝制新聞自由

衛福部擬規範自殺新聞放頭版、首頁罰百萬 ，報業公會指出逾越母法且箝制新聞自由（示意圖）

衛福部擬規範自殺新聞放頭版、首頁罰百萬 ，報業公會指出逾越母法且箝制新聞自由（示意圖）

2020-01-15 16:17:15

〔記者劉力仁／台北報導〕「自殺防治法」去年5月底三讀通過，6月上路，衛福部近日預告施行細則草案，規定傳播媒體不能將自殺新聞放頭版、網路平台首頁或過度報導，否則將可處百萬元罰款；台北市報業商業同業公會下午發聲明表示，此一規定有逾越母法且箝制新聞自由之疑慮。

聲明提出，衛生福利部近日發佈之「自殺防治法施行細則草案」第13條所列各款媒體報導應遵行規定，立法意旨固然良好，但其中第6款「不刊登照片、示意圖、影片或社群媒體連結」及第8款「不刊登於頭版、網際網路平台首頁或過度重複報導」，規範過於嚴苛，在沒有任何除外規定的情況下，報業公會認為有逾越母法且箝制新聞自由之虞。

舉例而言，未來如有發生國際政要、國內外名人、重大新聞事件或群眾運動丶恐怖攻擊之身亡者涉及自殺行為，媒體一律不能刊登照片、示意圖，亦不能刊登於頭版及首頁；事件如果持續進行，重複報導恐亦違法而遭裁罰。公會建議宜增加「涉及社會公益或國內外重大新聞事件者不在此限」之但書規定。

聲明指出，報業公會一向致力媒體自律，有關自殺新聞亦建議各會員報參照台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心推動媒體自殺新聞處理原則。但新聞事件種類繁多，需視新聞特性，決定版面及內容形式，實不宜以行政命令強行規範並動輒處以鉅額罰款。為確保國人知的權利，公會籲請衛生福利部博採周諮，集思廣益，再審慎研議相關規定。

「自殺防治法」主要規定傳播媒體不能報導或記載「教導、教唆、誘使民眾自殺訊息」、「詳細描述自殺個案的自殺方法和原因」、「致命性自殺工具銷售情報」等等，目的在於防治自殺。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中今天上午受訪時說，當時討論施行細則時有找許多自殺防治學者和專家來討論，但並沒有找媒體；媒體工作者表示，此事跟媒體工作息息相關，官方研擬子法時卻沒有找媒體討論、了解媒體的作業模式、聽取媒體的聲音，令人遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
界定媒體報導自殺新聞尺度 學者：有必要性但細節需討論
2020-01-15 13:37

界定媒體報導自殺新聞尺度 學者：有必要性但細節需討論
衛福部：自殺新聞放頭版可罰百萬 公眾、重要人物除外
2020-01-15 12:31

衛福部：自殺新聞放頭版可罰百萬 公眾、重要人物除外
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
立院三讀 媒體報導自殺方法及原因最重罰百萬
2019-05-31 22:49

立院三讀 媒體報導自殺方法及原因最重罰百萬
自殺防治法草案初審通過─媒體詳述、教導自殺方法 最重罰百萬
2019-05-23 06:00

自殺防治法草案初審通過─媒體詳述、教導自殺方法 最重罰百萬
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-13 18:56

「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬 影片

2020-01-14 10:36

聯合公祭》美軍現役將領現身 致敬黑鷹將士

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播