台通緝犯泰國冷血殺妻 5年前詐領旅行團團費還盜刷信用卡

涉嫌在泰國殺死中國籍妻子的38歲台灣籍男子盧子揚，原本在台灣從事旅行業，5年前因涉嫌詐領旅行團團費與盜刷團員信用卡，潛逃泰國，法院多次傳喚不到發布通緝至今。（圖擷自網路）

2020-01-15 16:32:20

〔記者邱俊福／台北報導〕涉嫌在泰國殺死中國籍妻子的38歲台灣籍男子盧子揚，殺妻後，再以膠帶封住死者眼、口，綑綁手腳裝入行李箱，丟入海中，手法凶狠；盧男被逮後，引發當地民眾議論與外媒報導。刑事局國際科查證發現，盧男原本在台灣從事旅行業，5年前因涉嫌詐領旅行團團費與盜刷團員信用卡，潛逃泰國，法院多次傳喚不到發布通緝至今。

刑事局表示，盧男因詐欺、偽造文書、侵占等案件遭地檢署通緝中，目前於泰國涉嫌殺人罪，屬最輕本刑3年以上有期徒刑，適用我國刑法，我國具刑事犯罪管轄權，俟泰國司法偵審且服刑完畢後，泰國將移交我方遣返回國，會將其解送地檢署及法院偵審辦理。

據外媒報導，盧姓男子跟中國籍妻子結婚後，雙方就常因金錢問題發生爭吵。詹男落網後透露，他最近對於剛出生3個月的小孩是否要入籍台灣，跟妻子意見相左，本月8日他與妻子又發生激烈爭吵時，失控勒斃妻子，隨後以膠帶捆綁、封口鼻後，裝入行李箱，直接丟入芭提雅海域。

盧男本以為棄屍海中，會天衣無縫，不料，本月10日，因漲潮關係，裝遺體的行李箱被浪打上Bangpra海灘，民眾發現後報警，才讓整起殺人案曝光，兩天後泰警便循線逮捕盧男，由於犯罪發生地在泰國，將依該國法律規定進行司法審理及入獄服刑。

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