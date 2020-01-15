羅文嘉：民調中心選前估區域、不分區立委 準確度逾9成

民進黨秘書長羅文嘉（右）今於中常會後表示，中央黨部民調中心選前所做區域立委席次和不分區立委席次預估，有9成以上準確度。（資料照）

2020-01-15 16:35:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕2020大選蔡總統以817萬票高票連任，民進黨拿下62席立委再度國會過半。民進黨秘書長羅文嘉今於中常會後表示，他相信科學的選戰是重要的，中央黨部民調中心選前所做區域立委席次和不分區立委席次預估，有9成以上準確度。

羅文嘉表示，他們相信科學的選戰是重要的，黨部民調中心事先預估投票率是74.5％，最後投票率是74.9％；所有席次預估和不分區席次預估，也有9成以上準確度。選前他曾指出，預估民進黨立委席次是過半邊緣，也就是57席正、負3席，當時還沒有計算原住民的2席，若算進去，就差不多是這個數字。

羅文嘉指出，在選戰最後，他曾提過有42席區域立委比較有把握，10席區域立委選區則是膠著。這10席膠著選區，最後有5席過關、5席沒有守住。最後兩、三週選戰節奏和策略，完全根據民調和輿情蒐集內容，做判斷和決定。

在民調封關前一天，他曾說民進黨立委能否過半的關鍵在於政黨票，當時不分區席次也從原預估的14席下修至12席。在選戰最後一、兩週，蔡總統和卓主席強烈呼籲，民進黨不分區立委席次從預估的12席，最後拿到13席。這個過程也影響區域立委的膠著選區，最後才能達成國會席次過半。

羅文嘉說，選情有很多變化因素，沒人可以準確判斷，他感謝每個部門及競選總部大家一起合作，才能有這個結果，缺一不可。自亂陣腳，才會讓敵人得逞，這是很重要的態度。

羅文嘉也提及，這次民進黨艱困區域立委選區的提名，經過好幾次會議，一延再延，當時堅持一個想法，就是讓更多年輕世代站在第一線，保護台灣民主。這些年輕人一開始沒人認識他們，最後，有些光榮落敗，有些成功達陣。

羅文嘉表示，選戰過程對年輕候選人來說刻苦銘心，對民進黨也是啟發，年輕世代可以和不同世代一起努力，開創不同的路，這個過程是實驗和嘗試。希望民進黨在這樣的基礎上繼續往前走，更擴大黨的社會基礎，民進黨社會基礎更穩固，表示民進黨守護台灣的力量能更強壯。

被問到蔡總統高票連任，但民進黨此次政黨票在得票數和得票率上都較2016年大選退步，還有聲音希望黨高層負責，羅文嘉對此回應，此次蔡總統選票得票數和得票率創歷史新高，代表蔡總統得到跨黨派的支持，這是可喜，也表示台灣人民在這選舉支持蔡總統在國家方向上堅定說出反對「一國兩制」；就政黨本身來說，還可以做得更好。

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