淡北道路來了！環評過關最快今年底動工

爭議長達20多年的淡北道路環評案，今天在環保署第3度闖關環評大會，新北市長侯友宜也到場爭取。（新北工務局提供）

2020-01-15 16:51:40

首次上稿16:09

更新時間16:51（新增侯友宜受訪）

〔記者陳心瑜、羅琦／新北報導〕爭議長達24年的淡北道路環評案，今天在環保署第3度闖關環評大會，新北市長侯友宜也到場爭取。今天下午大會宣布環評通過，列席的支持民眾一陣歡呼。侯友宜感謝環保署、環評委員及所有關心本案的民眾與團體，承諾淡北道路最快今年底動工、2024年完工通車。

侯友宜會後受訪表示，淡北道路是解決台二線壅塞交通非常重要的關鍵道路，更是淡水、石門、三芝的救命道路，未來施工過程，對於文化資產、紅樹林、空品、水質把關，未來也會提升大眾運輸使用率，相信淡北道路能帶動地方產繁榮。

侯友宜說，淡北道路興建後，不但可以紓解台2線交通問題，打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」，並消除當地民眾長久以來的塞車惡夢。

新北市政府工務局長詹榮鋒說，環評通過後，接著進行細部設計、用地徵收程序，最快年底就能動工，工程預算約4.5億，淡北道路用地基金已有保留。

詹榮鋒說，雙北針對環評審議階段的交通影響評估內容，已達成共識，應為主要原因。

淡北道路全長約5.45公里，北起新北市台二線與台二乙線交會點附近（淡金路與中正東路交叉路口），南訖台北市台二線與大度路交會點附近（大度路與立德路口東側），沿著台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊興建，完工後將能紓解台二線車流。

詹榮鋒表示，通車後，大幅移轉既有穿越性車流後，原台2線將可進行人本交通環境改造，包括串連整體人行空間，優化沿線公車候車設施及空間；並釋放道路空間，增設公車專用道以滿足跳蛙及幹線公車增班等公共運輸活化管理；更有利於搭配新北市持續推動電子票證轉乘等優惠措施，讓淡水區成為公共運輸示範區域。也和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，為往來淡水、北投地區的穿越性車流提供更便利的交通，估計至少可以節省來往淡水和台北市間一半以上車程。

詹榮鋒說，對於環保團體特別關心的紅樹林保留區部分，計畫路線已全部迴避，並計畫移除紅樹林保留區內既存人工設施後，再予植生補償增加生態緩衝空間；另避免道路間接影響保留區生態，也特別設置橋下入滲池、隔音牆、生物廊道等設施，可有效提升河岸景觀風貌，並維持生物多樣性，更依不同對象擬定具體保護對策，並成立生態監督小組以切實執行各項保護項目。

詹榮鋒說，今天新北市政府主要強化說明主要道路（含關渡大橋、淡江大橋、延平北路、 大度路等）路口、路段之分流規劃，及與台北市銜接聯 絡道路之衝擊影響、管制方式及交通改善規劃等；提出本案營運期間細懸浮微粒等空氣污染物增量之抵減 措施，並補充碳氫化合物影響評估；補充說明生態 監測異常時之停工及復工機制；強化道路沿線易淹水地區相關防救災及應變機制等。

淡北道路完工模擬圖。（新北市政府工務局提供）

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