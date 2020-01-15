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新北5國民黨議員聲明︰修正九二共識、青壯世代接任黨主席

新北市議員王威元（左起）、廖先翔、劉美芳、宋雨蓁、邱烽堯今天下午在新北市議會召開記者會，向國民黨中央提出5點改革聲明。（記者何玉華攝）

新北市議員王威元（左起）、廖先翔、劉美芳、宋雨蓁、邱烽堯今天下午在新北市議會召開記者會，向國民黨中央提出5點改革聲明。（記者何玉華攝）

2020-01-15 16:05:10

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨中央今天下午召開大選慘敗後的首場中常會，新北市5名議員也在市議會發表改革聲明，提出5點要求，包括減少黨主席募款責任、修正九二共識、編列青年預算、組織地方議會青年議員及培訓新世代競選里長，希望黨中央能夠重視，未來不排除串連北北桃議員共同要求黨中央重視青年的聲音。

新北市議員劉美芳、王威元、宋雨蓁、廖先翔、邱烽堯今天下午在新北市議會召開記者會，向國民黨中央提出5點改革聲明︰

第一、黨主席補選及黨內組織改造︰黨主席人選應該由青壯世代來接替黨的責任，用開創性及靈活度，並推動中央委員及中常委黨員直選，黨內一級主管更需要讓青年世代來執行，由資深黨員來輔助，讓黨能腳步一致，跟上時代的潮流。廖先翔強調說，募款的責任不應該壓在黨主席身上，才能讓更多有志之士願意出來承擔；黨中央要向「中央廚房」有強的論述能力，以及中常委應該保障一定比例的地方民意代表。

第二、重大議題及路線，在兩岸議題的部分，修正九二共識的方向，建立黨內新的活水兩岸論述；其餘重大議題及路線，希望在下一屆黨主席就任之後，黨中央辦理黨內路線辯論會，讓黨內路線能更接地氣及接近民意。

第三、青年發展未來，應編列預算執行青年活動，重新擁抱高中青年、大學青年，與黨部結合在地民意代表，共同培訓屬於下一個世代的新台灣青年。

第四、組織地方議會青年議員，由新北市黨內市議員發動成立國民黨青年革新小組，定時及不定時的發表政治事件的論述及看法，配合黨中央在地方宣傳黨籍市長政績及相關政治理念。中央及地方的合作，盡速的找回民眾的信心及信賴。

第五、遍地開花，深入基層，成立「遍地開花!!!培訓新世代競選里長訓練團」，結合黨中央及地方的力量，全力招募對於政治有興趣的新世代青年，從訓練到規劃競選，深入地方村里的佈局。

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