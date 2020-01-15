「查證王立強本名」獲選全球最佳查核報告 網喊：台灣之光！

台灣事實查核中心製作的「錯誤！網傳中共間諜王立強只是他受訪的化名？」查核報告也獲選。（圖擷自網路）

2020-01-15 16:39:02

〔即時新聞／綜合報導〕假訊息資訊戰正在全球上演！國際事實查核聯盟（IFCN）日前公布近10年來全球17篇「事實查核佳作」，其中由台灣事實查核中心發布的「錯誤！網傳中共間諜王立強只是他受訪的化名？」查核報告也獲選，讓網友高喊「台灣之光」。

IFCN副總監克里斯蒂娜．塔達吉拉（Cristina Tardáguila）於上月31日在《Poynter》撰文統整出他們認為是近10年裡最出色的事實查核報告，包含全球來自11個國家中，17篇事實查核報告，其中由台灣事實查核中心所發布的「【錯誤】網傳「中共間諜『王立強』只是他受訪的化名」？」也獲選其中。

台灣事實查核中心針對「綠黨曾指澳洲共諜王立強的名字為受訪用的「化名」，根本不是真名」進行事實查核，分別求證7度獲得澳洲普立茲獎的記者麥肯錫（Nick McKenzie）、澳洲戰略政策研究所分析師周安瀾與當初報導此案的調查團隊，得證他的真實名字確實為王立強（Wang Liqiang）。

塔達吉拉將獲選報告分類為「相當困難的」、「產生巨大影響的」、「有趣的」、「令人難以置信的」，她將台灣事實查核中心這份報告列為「產生巨大影響」項目中，她指出，獲選的這些報告是由「令人驚嘆」專業的事實查核人員所製作，強調「你不能錯過這些報告」。

同樣獲選為10年來最佳查核報告的事件還有「前美國總統歐巴馬（Barack Obama）並非美國人？」、「巴西一名男子被指控為食人族，稱他吃了31個人，包括披薩外送員與傳教士」、「加拿大多瓦爾市長在穆斯林家長要求下，禁止在學校食堂使用豬肉」等事件。

國際事實查核聯盟（IFCN）公布近10年全球最佳事實查核報告。示意圖。（路透）

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