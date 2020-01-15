北市府逆轉勝！小巨蛋違約案更一審 東森巨蛋判賠1.7億元

台北市政府15年前將台北小巨蛋委託東森巨蛋公司經營管理，雙方簽訂9年契約，但北市府體育局認為東森巨蛋未依約完成相關工程提告索賠；高等法院更一審今判決大逆轉，判東森巨蛋應給付包括修繕費用、違約金、權利金等1億7千多萬元。（資料照）

2020-01-15 16:02:51

〔記者楊國文／台北報導〕台北市政府15年前將台北小巨蛋委託東森巨蛋公司經營管理，雙方簽訂9年契約，但北市府體育局認為東森巨蛋未依約完成主館、副館LED看板等相關工程，2007年以違約為由終止契約，並提告索賠3億5千多萬元，一、二審均判北市府體育局敗訴；不過，高等法院更一審今判決大逆轉，判東森巨蛋應給付包括修繕費用、違約金、權利金等1億7千多萬元，扣除已繳納的履約保證金後，仍需給付北市府體育局4302萬6千多元，可上訴。

北市體育局提告求償指出，北市體育局辦理「台北市15,000席多功能體育館」（即台北小巨蛋）委託經營管理案公開招標，由東森巨蛋公司得標，兩造簽訂委託經營管理契約，約定由北市體育局提供台北小巨蛋現有土地、建物、戶外廣場及各項設備，交由東森巨蛋公司自2005年12月1日起至2014年11月30日為止經營管理與保管維護。

因東巨蛋有逾期完成主館、副館顯示看板設備（LED）工程，未依約設置戶外大、小型顯示看板（LED），而以北側外牆LED顯示設備取代，並使用該設備播放等違約情事，北市體育局才於2017年8月14日終止系爭契約。

北市體育局主張，東森巨蛋應給付房屋稅及地價稅約3223萬3千多元，瓦斯費、水費、電費合計約299萬7千元，懲罰性違約金約2億5144萬8千多元、權利金4千多萬元及修繕費等費用，共3億5355餘萬元。

一、二審均判北市府體育局敗訴，上訴後，最高法院3年前發回高院法院更一審審理。

高院更一審認定，此項契約已於2007年經北市府體育局合法終止，東森巨蛋在履約期間應善盡台北小巨蛋場館設施的保養維護責任，以維持場地設備良好運作，但北市府體育局2007年8月22日接管小巨蛋時，卻發現有未盡修繕缺失存在，及延遲設置主、副館LED設備、違約繼續使用戶外LED設備等違約情事，東森巨蛋應給付修繕費用1783萬元、違約金8725萬元、權利金2480萬元、房屋、地價稅等費用共1億7048萬多元。

更一審指出，由於東森巨蛋已繳納1億5800萬的履約保證金，扣除違約金3千萬後，還有1億2800萬元，因此東森巨蛋尚須給付北市府約4302萬元。

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