淡北道路環評前 正反方同場叫陣

淡北道路案環評大會開始前，前北市交通局長濮大威（中，拿麥克風者）與環境法律人協會、綠色公民行動聯盟、交通安全協會等團體共同於環保署前召開記者會，表達反對聲浪。（記者羅綺攝）

2020-01-15 15:53:10

〔記者羅綺／台北報導〕爭論超過20年的淡北道路案週三進入環評大會審議，會議開始前，前北市交通局長濮大威與環境法律人協會、綠色公民行動聯盟、交通安全協會等團體共同於環保署前召開記者會，表達反對聲浪；隨後新北市長侯友宜與支持淡北道路聯盟也到場表達闖關環評的決心。

前台北市交通局長濮大威指出，淡北道路最大的問題是「先射箭再畫靶」，沒有做整體交通運輸規劃，只是一條快速道路，而且是走淡水河邊高灘地，3個大安森林公園大的綠地，也是竹圍地區居民唯一的綠地，這是非常高的代價所換取的快速道路。

濮大威表示，交通絕對有別的方法，但很遺憾新北市政府工程單位不尊重交通專業，硬押著新北市交通局執行淡北道路計畫，而台北市也做政治協調，硬是要通過，這樣的作法令人難以接受，絕非交通專業人所樂見。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，開發單位無視許多交通專家的警告，「根本就是霸王硬上弓」，淡北道路無法真正解決交通問題，將來只是將塞車轉移到北投地區，甚至可能是一個無效的投資。

交通案前協會理事吳祥瑀表示，國外的研究早已表明，若是因為道路壅塞而闢建新道路，新闢的道路將會吸引更多的車輛，最終導致新闢道路同樣面臨壅塞的狀況。新北市府雖表示淡江大橋、淡北道路均完工後，僅會增加8％車流，但若加總先前報告的聯外道路數據，卻恐增加75％。

環境法律人協會理事長張譽尹指出，這條路在1、2年短期內或許有助於紓解台二線紅樹林到竹圍段的尖峰車流，但長期來看，只會帶來更多車流，不但紅樹林到竹圍段將依舊壅塞，甚至會連累北投與社子地區的居民，要承受尖峰時刻更大量湧進市區的淡水車流，而淡水車潮明明有大約40%在尖峰時刻要通過關渡大橋，淡北道路卻沒有任何通往關渡大橋的紓解匝道，明顯欠缺整體交通規劃。

新北市長侯友宜表示，淡北道路涉及新北救災、救護，是淡水人的救命道路，為了讓淡水人有一條安全回家、安心順暢的道路，特別產業開發過程中，也有連接淡江大橋、淡北道路串連的洲美高架銜接，同時串起淡水、石門、三芝產業鍊，成為產業路廊。

侯友宜強調，新北市政府經過各界指證後，對文化資產、紅樹林生態、空氣水質管理，做出減輕措施，逐次符合委員要求，另也提出大眾運輸管理，讓效能更加完善。

侯友宜也對台北市長柯文哲表達感謝，在雙北市會談中針對淡北道路工程討論，並達成初步共識，未來將繼續與台北市密切保持溝通聯繫。

新北市長侯友宜到場表達市府對淡北道路案闖關環評對決心。（記者羅綺攝）

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