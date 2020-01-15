介紹布拉格市長未提柯遭批評 外交部：多次肯定城市外交成果

台北市長柯文哲與布拉格市長賀瑞普13日在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市。（台北市政府提供）

2020-01-15 15:38:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕布拉格棄北京改與台北締結為姊妹市，外交部臉書昨介紹布拉格市長賀瑞普的挺台發言，但因未提及台北市長柯文哲名和照片，遭網友質疑神隱柯文哲。外交部今天說明，該文是盼大家看到國際支持台灣的聲音。在發文前，外交部在多個社群媒體平台已貼出柯市長、市府團隊和布拉格市長的照片，盼外界無需過度聯想，外交部肯定並感謝城市外交成果。

台北市長柯文哲率市府團隊訪歐，13日並與布拉格市長賀瑞普簽署姊妹市協議。

儘管捷克總統齊曼呼籲強化中國與捷克關係，布拉格市長賀瑞普2018年上任後，即提出廢除布拉格和北京姊妹市協議中的「一中條款」，但因遲遲得不到回復，去年10月決定解除與北京的姊妹市關係，改和台北市締盟。

外交部14日節錄賀瑞普「中國是不可靠夥伴」及呼籲歐洲民主國家不要放棄價值等語，製作圖卡並發布貼文。但因第一時間貼文中提及姊妹市時僅稱「市府團隊」而未提及「柯文哲」名字，遭部分網友砲轟是「刻意神隱柯」。該貼文今早已修改，補入「柯文哲」名字。

外交部發言人歐江安今天則對此說明，介紹國際社會友人對台灣的支持，一直是外交部臉書的重要主題之一。這次的貼文也是希望讓大家看到國際社會支持台灣的聲音。為避免外界產生誤解，外交部臉書小編已在貼文留言部分詳盡說明，並且已經重新修訂貼文。

歐江安也補充，在該則臉書貼文前，外交部已經在駐捷克代表處臉書、Taiwan Today 網站和Twitter等相關社群媒體平台上，貼出台北市柯市長、北市府團隊與捷克布拉格市長的照片，盼外界實毋須做過度聯想。

歐江安重申，外交部對地方首長出國進行國際交流及締結姊妹市等城市外交，向來秉持支持且樂見其成的態度。不管是訪團的前置作業、行政協調，或者陪同訪賓等，外交部皆依其需求，偕同駐外館處提供協助。外交部肯定並感謝包括台北市政府在內的地方縣市進行城市外交成果。

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