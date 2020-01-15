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119消防節 別忘了這些殉職打火英雄

台北市消防局長吳俊鴻（前）率一級主管向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈們獻花致敬。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局長吳俊鴻（前）率一級主管向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈們獻花致敬。（記者姚岳宏翻攝）

2020-01-15 14:59:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕119消防節又將來到，為感念歷年殉職先烈，精神長存，台北市消防局特別在過節前夕，辦理別具意義的紀念活動，今天由局長吳俊鴻率副局長及各級主管、大隊長等幹部前往內湖「防災科學教育館因公殉職專區」，向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈們獻花致敬，代表消防局所有同仁對於烈火英雄捨身救人，表達由衷緬懷感念之意。

消防局「防災科學教育館」位於內湖成功路及民權東路口，於10樓「消防博物館」內設有紀念因公殉職同仁「英雄館」專區，目前存放歷年因公殉職警消11人、義消7人、替代役男1人的紀念牌。

「哲人日已遠，典型在夙昔」，在歷年因公殉職警、義消先烈中，小隊長曾光榮於55年1月19日搶救中華路新生戲院火警，因冒險救助受困民眾，英勇殉職；隊員余光榆於77年10月13日冒險搶救松山區健康路文化城理容院地下室火警，遭突發閃燃灼傷，英勇殉職。

義消幹事高龍雄、小隊長高文龍兄弟於78年8月3日搶救峨眉街今日百貨公司火警，高氏兄弟冒險進入搶救，突遭電扶梯燒熔崩塌重創，英勇殉職；隊員熊重華於80年12月8日搶救中山區海霸王餐廳火警，冒險深入地下室奮勇搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。

隊員吳靜文、孟仲虎、張志世等三人於81年8月28日搶救本市中正區漢口街六福大樓火警，冒險搶救受困民眾，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職；分隊長方俊弘於103年3月27日搶救中正區仁愛路2段72號之9地下室火警，冒險深入搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。

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