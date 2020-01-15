國民黨敗選報告坦承7大敗因：韓國瑜落跑選總統...

國民黨主席吳敦義今天下午率相關黨務主管向中常會提出總辭，同時也就這次總統、立委選舉敗選原因提出檢討報告，其中羅列7大敗因，圖為在中常會外抗議的民眾。（記者張嘉明攝）

2020-01-15 14:52:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午率相關黨務主管向中常會提出總辭，同時也就這次總統、立委選舉敗選原因提出檢討報告，其中羅列7大敗因，分別為「討厭民進黨」終不敵「亡國感」﹔兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局﹔惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同﹔高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤﹔黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強﹔不分區名單未能符合外界期待﹔以及青年參與政治程度高，不受青年選民青睞。

國民黨這份報告對於該黨總統候選人韓國瑜有諸多直白的檢討與質疑，包括在這次競選過程中，因為市長就職之後不到半年即宣布參選總統，無法彌平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑，而且過去在高雄市議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑，再加上失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將照到新莊王小姐案等等事件，私德問題也備受考驗，庶民形象大大削減。

報告指出，韓國瑜的種種一言一行都被放大檢視，面對質疑卻未能及時提出有力證據反擊，種種回應的不精確，都成為敵對陣營攻擊的破口，卻概括而論的僅以「黑韓」、抹黑、抹紅、抹黃等言語來迴避檢視，被民進黨結合新聞媒體與網軍抹黑攻勢形成輿論，製造草包的既定印象，增強反對力道，嚴重影響選情，不利於爭取青年及中間選民的認同。

有關這次國民黨不受年輕世代青睞的原因，報告指出，現代青年人關心各類型社會議題，但該黨對社會議題的許多主張不是站在青年的對立面，就是被視為保守迂腐，導致現階段國民黨不是青年認同政黨的首選，缺乏各類議題團體的聲援，無法在議題論述力道上產生能量，更難以拓展青年族群經營的廣度與深度。

至於「亡國感」的問題，國民黨檢討報告認為，關鍵因素之一就在去年初中國國家主席習近平提出「探索一國兩制台灣方案」，為民進黨政府的反中論述提供支撐，其後又有香港「反送中」抗爭持續延燒，使民進黨操作「亡國感」策略奏效，選前王立強共諜案又進一步加深了中共介入我國內政的疑慮，讓民進黨取得有利的論述基調，扭曲「一中各表」的「九二共識」涵意為「一國兩制」，藉以騙取選票，該黨雖有明確的兩岸路線及論述，卻未能根據形勢變化調整腳步，缺乏更為積極的政策論述與跟上時代潮流的新詮釋，在當下的時空背景難獲選民認同該黨路線，以致在選戰中失去話語權。

報告還指出，在提名過程中，提名制度一再修正，導致具一定政治實力的參選人不願參與制度，並至選戰結束都未能團結支持韓國瑜，也有初選落敗的參選人，未能信守選前承諾全力支持初選勝出者，卻轉向支持他黨人選。

另外，這份報告還提到國民黨在不分區立委的提名過程中，引發黨內外批判聲浪，雖然幾度調整不分區名單，但最終仍未能符合外界期待，被外界解讀為對派系及特定群體的妥協，導致形象受挫，雖然這次不分區得票較上屆大幅成長近150萬票，但相較這次該黨總統參選人的得票數，仍少了近80萬票，顯示選民有分裂投票的情況。

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