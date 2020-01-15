蔡英文：817萬選票 不能簡化人民對執政團隊無條件支持

總統蔡英文（圖中）和副總統當選人賴清德到民進黨中常會向黨部同仁致謝。（記者王藝菘攝）

2020-01-15 14:29:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文與副總統當選人賴清德今下午前往民進黨中央黨部，慰問黨工大選辛勞。蔡英文表示，這次她得到817萬票支持，但人民投票給我們有很多原因，不能夠簡化成人民對執政團隊無條件的支持，她也表示，每張選票託付我們都要記在心上，對每一個國民照顧，都不能因為他們的政治傾向有絲毫減損。

蔡英文與賴清德今於民進黨中常會前，赴中央黨部向黨工致意，並發表談話，蔡、賴特別感謝民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉帶領的中央黨部團隊，這也是蔡英文2018年底辭任黨主席後，首度回到民進黨中央黨部。

蔡英文致詞表示，團結的民進黨就會獲勝，這個道理大家都懂，這次，我們又一起做到了，她首先謝謝卓主席帶領的黨務團隊，包括中常委、主管跟工作同仁的努力，這一年大家真的很辛苦，她要向大家表達真誠的謝意。

蔡英文說，這次我們得到817萬票支持，但我們都很清楚，人民投票給我們有很多原因，有的是死忠支持者，也有很多是對未來抱持期待的年輕人，當然也有只是不喜歡對手、或是反對一國兩制主張的人選擇投票給我們。這些不同原因，不能夠簡化成人民對執政團隊無條件的支持。

蔡英文指出，她當選那一晚就說，支持我們的人，我們感謝，沒有支持我們的人，我們也理解，並且願意伸出雙手，拿出更大誠意，擁抱他們化解他們的疑慮。

蔡英文說，民進黨的可愛，在於我們不會因為失敗而灰心喪志，也不會因為勝利就忘記反省。選舉結束後，保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家，是執政團隊的當務之急。

蔡英文表示，今天來向大家致意，除了表達謝意，更是拜託大家務必堅守崗位、認真打拚，每張選票託付我們都要記在心上，每一個國民照顧都不能因為他們的政治傾向有絲毫減損。她最後再次感謝卓主席、羅秘書長這段時間的付出。

賴清德致詞表示，這次黨在卓主席和羅秘書長民進黨全體上下團結一致之下，展現非常好的成績，和府、院鐵三角各自發揮功能，分進合擊，讓蔡總統拿下歷史新高，選票突破800萬票。

賴清德說，他非常欽佩黨的領導，在去年中通過「社會同行世代共贏」決議文，並身體力行提名許多年輕人，因為這樣作為，讓民進黨立委席次可以過半，台灣人民會記得黨在這場戰役的傑出的貢獻。這是台灣人民的勝利，也是台灣民主的重大勝利。

卓榮泰致詞表示，211天以前，就在中執會的這個場地，民進黨正式提名蔡總統競選第15屆中華民國總統，也賦予她艱鉅的責任。今天，蔡總統和賴副總統當選人共同守住台灣、守住本土政權，也完成黨賦予他們艱鉅的使命。

卓榮泰說，未來黨一定是蔡總統執政團隊最堅強的後盾，也希望過半民主國會的立法院黨團，也會是行政單位和政策推動最強而有力的夥伴。他並感謝黨務同仁辛苦，這隻龐大精密的選戰部隊完成使命。喜悅氣氛可以延續到過年，但認真的檢討和積極工作態度要馬上拿出來，要讓國人看到民進黨的承擔、責任。

副總統當選人賴清德到民進黨中常會向黨部同仁致謝，向黨主席卓榮泰握手致意。（記者王藝菘攝）

民進黨年輕黨工拿著看板，歡迎總統蔡英文回娘家。（記者王藝菘攝）

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