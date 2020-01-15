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大選慘敗後國民黨首次中常會 各路人馬亂黨中央

國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（記者張嘉明攝）

2020-01-15 14:13:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開大選慘敗後的首場中常會，中午黨部門口先熱鬧滾滾，除了青年世代怒吼要求改革，還有包括統派、獨派、挺吳派等各路人馬集結，深藍、深綠見面互嗆，就連藍營自家人因為挺吳、反吳不同立場也吵了起來，雙方大動肝火。

支持吳敦義的一群人手持「吳主席辛苦了」，對即將向中常會提出總辭的國民黨主席吳敦義致意感恩，還製作大幅布條「那個黨主席辭職都不用辦理交接？」向日前質疑吳敦義提總辭作法是留一手、等待中常會慰留的中常委姚江臨。

另一邊則有持「藍天行動聯盟」、「空軍官校校友總會」等旗幟的群眾，訴求吳敦義及黨中央為敗選負責，大家每人一支麥克風，擴音器聲音互相干擾下，加上立場不同，即便同屬藍營群眾，雙方還是動氣互嗆。

另外還有不速之客的獨派團體「台灣國」群眾也來到現場，手持「下架韓國瑜，感謝吳敦義」、「堅持兩岸同屬一中」等標語，並帶來一張「功在台灣國」的感謝狀，藉此諷刺吳敦義，希望吳敦義能繼續帶領國民黨。

「藍天行動聯盟」等統派團體與「台灣國」群眾互罵，嗆聲「滾回去」，強調這是藍營的家務事﹔「台灣國」方面則向挺吳派群眾喊話，強調他們也是來慰留吳敦義的，希望大家可以合流一起，但沒有被理會。

國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與中常委林杏兒（右，粉紅衣）爆發口角，和黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與中常委林杏兒（右，粉紅衣）爆發口角，和黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與中常委林杏兒（右，粉紅衣）爆發口角，和黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與中常委林杏兒（右，粉紅衣）爆發口角，和黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，因總統大選失利，各路人馬在中央黨部外抗議相互叫罵。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，因總統大選失利，各路人馬在中央黨部外抗議相互叫罵。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，因總統大選失利，各路人馬在中央黨部外抗議相互叫罵。（記者張嘉明攝）

國民黨15日召開中常會，因總統大選失利，各路人馬在中央黨部外抗議相互叫罵。（記者張嘉明攝）

國民黨青年軍林家興到中常會外表達立場。（記者張嘉明攝）

國民黨青年軍林家興到中常會外表達立場。（記者張嘉明攝）

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