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士官偷查將官、情報員人事個資 軍事機密人事曝險

高檢署將吳姓士官起訴。（記者錢利忠攝）

高檢署將吳姓士官起訴。（記者錢利忠攝）

2020-01-15 13:37:43

〔記者錢利忠／台北報導〕在海軍服役並承辦人事相關業務的吳姓士官，涉嫌趁職務之便，在沒取得長官授權的情況下，利用國防部等高司單位主管的帳號及密碼，擅自登入國軍人力資源管理系統，查詢包括將官、駐外武官及情報單位人員在內等機密人事資料，登入次數達數百次；吳某到案後承認犯行，本月10日高檢署依違反國家機密保護法及國家情報工作法等罪將他起訴。

檢調調查，2016至2017年間，在海軍擔任行政士的吳某，因承辦人事相關業務，獲悉包括國防部、空軍司令部在內等高司單位長官登入人事系統的帳號及密碼，竟在未獲授權的情況下，涉嫌利用長官的帳密，擅自登入屬於軍事內部網路的國軍人力資源管理、國軍人事管理資訊等系統非法查探。

後來國防部進行資安相關檢管作業，發現軍用內網的機密人事系統，曾有數百筆可疑的查詢紀錄，根據登入帳密的使用者身分、帳密登入的地點及終端設備，這才循線逮獲吳某涉有重嫌，依違反國家機密保護法及國家情報工作法等罪將其法辦。

「國家機密保護法」第34條規定，刺探或收集經依本法核定之國家機密者，處5年以下徒刑；「國家情報工作法」另規定，情報人員或情報協助人員，假借職務上之權力、機會或方法而犯罪者，加重其刑至2分之1。吳某被逮後已承認非法登入內網查探軍方人事機密資料，因此被認定涉案事證明確。

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