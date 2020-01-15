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遠通電收推新APP 停車就可累積點數、兌換國道通行費

遠通電收推全新APP，可接將HAPPY GO點數兌換成國道通行費。（遠通電收提供）

遠通電收推全新APP，可接將HAPPY GO點數兌換成國道通行費。（遠通電收提供）

2020-01-15 13:13:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道計程收費已滿6年，遠通電收今起推出全新APP－uTagGO。遠通電收表示，該APP首創可將HAPPY GO小額點數兌換國道eTag儲值金，每4點就能兌換1元，且兌換金額無上限。另外，今年3月1日前，首次下載uTagGO APP進行會員註冊，並完成申辦「uTagGO與HAPPY GO聯名優惠」、「eTag智慧停車」，可獲得HAPPY GO100點；而停車費用每達50元時，可獲HAPPY GO 2點。

根據統計，全台灣小客車數量已突破800萬台，eTag用戶也突破714萬大關，HAPPY GO會員數達1600萬。遠通電收表示，為服務廣大用路人，uTagGO鎖定民眾使用國道、停車兩大需求出發，攜手HAPPY GO合作，除主打零頭點數就能兌換國道通行費，註冊uTagGO APP及申辦eTag智慧停車服務，還能累積HAPPY GO點數，並享有全台超過260場停車場進出免票卡、台北市路邊停車費免持單至超商繳費的便利服務，其中eTag代繳路邊停車費服務，遠通正積極與各地縣市政府洽談合作中，服務範圍可望於今年第一季再擴大。

uTagGo APP除首頁上方可顯示附近eTag合作停車場，直接點擊視覺化地圖即可連結導航功能抵達想要去的停車場；除此之外，透過APP可以整合停車費紀錄及查詢國道通行費紀錄與餘額，也能直接使用APP內條碼至超商儲值國道通行費。

遠通電收表示，慶祝uTagGO APP服務上線，即日起至3月1日推出「停停遇利」停車大挑戰活動，民眾只要上活動網頁參加小遊戲，就有機會獲得遠百SOGO千元禮券、遠百SOGO禮券1萬元等獎品。

uTagGO與全台超過260個停車場合作，推出停車可累積HAPPY GO點數功能。（遠通電收提供）

uTagGO與全台超過260個停車場合作，推出停車可累積HAPPY GO點數功能。（遠通電收提供）

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